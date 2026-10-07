VÍDEO: Así fue el rescate de Morocho, el perro que pasó más de dos horas luchando contra la corriente

Morocho, el perro que nadaba desesperado para salvar su vida, ha podido ser rescatado tras más de dos horas atrapado en el río Mapocho, en Chile. Los servicios de emergencia realizaron hasta cinco intentos para poner a salvo al animal, que había quedado atrapado en una barrera de hormigón del río.

Morocho fue arrastrado en varias ocasiones por la corriente y llegó a pasar por las peligrosas compuertas del río antes de conseguir salir de la zona de peligro. El caudal del Mapocho había aumentado considerablemente debido a las fuertes lluvias registradas en Santiago.

El operativo, que se prolongó durante más de dos horas, fue retransmitido en directo por varias televisones del país.

Finalmente, Morocho consiguió salir con vida y ponerse a salvo. Fue recibido entre abrazos tras el rescate y ahora comienza una nueva etapa: ya le buscan un hogar donde pueda quedarse.

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