El viceministro de Agricultura ucraniano: "La crisis de los cereales podría causar nuevas migraciones a Europa incluso desde países desarrollados"

A principios de julio, Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas alcanzaron un principio de acuerdo para resolver la crisis de los cereales ucranianos bloqueados en los puertos del mar Negro. Era un paso importante, pero aún queda trabajo para materializar ese pacto cuyas consecuencias afectan a todo el mundo. Antena 3 Noticias ha hablado en exclusiva con el viceministro de Agricultura ucraniano, Markiyan Dmytrasevych, sobre ésta y otras cuestiones.

Pregunta (P).- Señor Dmytrasevych, antes de la guerra, el 95% del cereal ucraniano era exportado a través de los puertos de Odesa, Mikolaiv, Mariupol y otros. Estos puertos han sido destruidos o bloqueados. ¿Cómo es posible sacar el grano de su país ahora?

Respuesta (R).- Creo que sobre esa cuestión debería preguntar mejor al Ministerio de Asuntos Exteriores. Lamentablemente, no puedo comentar esta cuestión. Entienda que la cuestión del bloqueo de nuestros puertos es clave para Ucrania. No solo Odesa, también Nikolaiv y otros puertos. De momento, tenemos tres opciones. Alrededor del 50% de nuestras exportaciones en este momento van por el Danubio, también en tren en dirección a nuestras fronteras con Rumanía, Hungría y Polonia, un 35%. Y el 15% por carretera, por vehículos y camiones.

P.- Antes de la guerra, una media de 5-6 millones de toneladas eran exportadas en barcos mensualmente. ¿Se puede transportar el cereal rápidamente fuera del país utilizando otras rutas?

R.- Sí, establecemos esas nuevas rutas muy rápidamente. Pero su capacidad de exportación no es suficiente en este momento, porque, como dice, exportamos unos 5-6 millones de toneladas de cereales y otros alimentos al mes a través de nuestros puertos. Y nosotros sólo exportamos unos 5,2 millones de toneladas de cereales en los últimos cuatro meses. ¿Ven la diferencia? 5,2 en cuatro meses y 5-6 millones por mes antes del 24 de febrero, antes del inicio de la guerra.

P.- ¿Cuántas toneladas de cereal hay en almacenadas en Ucrania ahora? Cuántas se necesitan para Ucrania y cuántas para ser exportadas?

R.- En este momento tenemos unos 18 millones de toneladas de cereal, incluyendo 6 millones de toneladas de trigo, y 12 millones de toneladas de maíz. Es sólo nuestro rendimiento del año anterior. En total, tenemos alrededor de 80 millones de toneladas para exportar contando la cosecha del año anterior y de la de este año.

P.- Como consecuencia de la invasión rusa, el 30% de la tierra ucraniana destinada al cultivo está ahora ocupada, destruida o inutilizable. ¿Cuánto tiempo cree que su país puede soportar esta situación?

R.- Las diferentes estimaciones de las que usted habla son del 30%, otras estimaciones dicen que es alrededor del 20%. Ahora no hay problema con la seguridad alimentaria interna en Ucrania, pero entendemos que hay un gran riesgo de crisis alimentaria a nivel mundial y vemos el aumento de los precios en el mercado mundial de trigo, maíz y otros alimentos. Y también entendemos que debido al bloqueo de los puertos marítimos y a la insuficiente capacidad de exportación, otros agricultores no pueden vender los granos. Por eso hay los agricultores se plantean qué sentido puede tener cultivar para el próximo año, sobre todo los cultivos de invierno. Así que el problema es la seguridad alimentaria. En primer lugar, porque países de Oriente Medio y del norte de África, no pueden importar la cantidad de trigo y maíz que tradicionalmente importaban de Ucrania.

P.- ¿Qué consecuencias tendrá este bloqueo del cereal para los mercados internacionales?

R.- No hay suficiente cantidad de cereales ucranianos en el mercado, por lo que podemos ver cómo suben los precios. Tiene un gran impacto en los países que he mencionado. Y también especialmente este problema afecta a los países en los que las familias gastan más del 50% de su presupuesto familiar en alimentos. Así que también podemos prever consecuencias como conflictos locales o incluso nuevas formas de migración a Europa, de los países desarrollados.