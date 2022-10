Varios niños cantan el himno de Ucrania mientras juegan en un parque infantil

Esta última ofensiva de Putin que comenzó el lunes con bombardeos a varias ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, no ha hecho más que reforzar el sentimiento patriótico de la población. En las imágenes que acompañan a esta noticia se puede escuchar el himno de Ucrania cantado por unos niños en un parque infantil. Uno como los que Rusia destruyó este lunes en Kiev.

Objetivos civiles

Desde que comenzaron los ataques este lunes, los rusos se han cebado contra objetivos civiles, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, denunció la situación porque un parque infantil, museos e instituciones educativas fueron zonas clave para los ataques rusos.

Sentimiento patriótico

Ese sentimiento patriótico no solo se siente entre los ciudadanos ucranianos, sino que el presidente del país, Volodímir Zelenski también lo manifiesta. Tuvo que ser evacuado del país durante los bombardeos y refuerza ese mensaje de unidad ante el enemigo: "No nos van a intimidar, así solo nos unen aún más. Ucrania no se detendrá, solo nos convencen más de que los terroristas deben ser neutralizados".

Son imágenes sobrecogedoras las que se ven estos días en las diferentes ciudades de Ucrania. De hecho, Kiev no era atacada desde el pasado mes de junio y las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar para pedir a la población que se refugie.

Al menos 19 muertos

Al menos 19 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas debido a los ataques rusos en los que Putin se ha cebado contra objetivos civiles. Como consecuencia de estos bombardeos rusos en Ucrania, el país se ha quedado prácticamente a oscuras y a los habitantes de Kiev se les pide que reduzcan el consumo eléctrico entre las cinco de la tarde y las once de la noche.

El G7 se reúne de manera urgente

El G7 se reúne este mismo martes de manera "urgente" con la finalidad de analizar la situación que se vive en Ucrania después de los bombardeos del Ejército ruso en diferentes puntos del país que han dejado, por el momento, 19 muertos y más de 100 heridos. Esta reunión la confirmaba el portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, este lunes. Volodímir Zelenski participará de manera telemática.