Última hora de la reaparición de Donald Trump, tras el atentado fallido, en directo: "Se supone que debería estar muerto"

En la entrevista con The New York Times el magnate ha asegurado que mientras los agentes lo sacaban del escenario, él quería seguir hablando con sus simpatizantes, pero le dijeron que no era seguro. "Mucha gente dice que es la foto más emblemática que han visto jamás. Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática" ha ironizado Trump sobre la foto en la que tiene el puño en alto y dice "Lucha" en repetidas ocasiones.