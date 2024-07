Biden condena el ataque contra Trump y pide resolver las diferencias "en las urnas, no con balas"

El atentado contra Donald Trump durante un mitin ha dado la vuelta al mundo. El candidato republicano resultó herido tras rozarle un disparo en la oreja y dejando una imagen para la historia. Ante este significativo suceso, el presidente de EEUU y su rival en las elecciones, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca. Ha pedido a los estadounidenses a resolver sus diferencias "en las urnas, no con las balas".

Insta "enfriar" el clima político en Estados Unidos tras el atentado contra Donald Trump: "No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo".

Biden ha centrado su discurso en la unidad nacional y el rechazo a la violencia. No ha ofrecido nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente en Pensilvania. Biden afirma que un hecho como ese obliga a todos los estadounidenses a "dar un paso atrás, hacer balance y ver cómo avanzar a partir de ahí". EEUU "no puede" y "no debe" adentrarse en la senda de la violencia política y recordó que el país norteamericano ya ha recorrido ese camino antes. Biden citaba en su discurso ejemplos como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el ataque contra el marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia. Nunca. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo", ha esgrimido Joe Biden.

Joe Biden demanda resolver las discrepancias mediante la palabra pese a los "profundos y fuertes desacuerdos". "Los desacuerdos son inevitables. Es parte de la naturaleza humana, pero la política nunca debe ser un campo de batalla y, Dios no lo quiera, un campo de matanzas", ha apuntado.

"Creo que la política debe ser un espacio para el debate pacífico, para buscar la justicia, para tomar decisiones guiadas por la Declaración de Independencia y nuestra Constitución. Defendamos un Estados Unidos no de extremismo y furia, sino de decencia y gracia", agregaba el Presidente.

