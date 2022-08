El gobierno de Biden aporta nuevas pruebas que acusan a Trump de esconder documentos confidenciales

El gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia estadounidense, ha hecho públicas nuevas pruebas contundentes contra Donald Trump por posibles delitos de obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales extraídos de la Casa Blanca.

Se produce tan solo unos días después de que se revelara la orden que dio luz verde a los agentes del FBI para registrar la mansión del expresidente estadounidense en Mar-a-Lago, en Miami. Aportan una fotografía, en la que se ven decenas de folios con el sello de 'TOP SECRET', esparcidas por el suelo.

Pretenden demostrar que esos papeles fueron trasladados de una habitación a otra para ocultarlos. Mañana jueves, la jueza Aileen Cannon tendrá que decir si acepta la petición de Trump de que el caso lo supervise un perito independiente. El expresidente republicano acusa al FBI de manipular las pruebas.

Desde la Justicia estadounidense afirman que abogados de Trump afirmaron que los documentos que habían extraído de la Casa Blanca y llevado a la casa del magnate se guardaba en un solo lugar y que "no había otros archivos almacenados en ningún espacio privado de oficina ni otro lugar en el recinto y que todas las cajas disponibles se habían revisado". No obstante, en agosto encontraron documentos en escritorios de la oficina y no solo en esa sala.

Pruebas contundentes sobre documentos confidenciales

La defensa de Donald Trump solicitó la semana pasada el nombramiento de un experto con el objetivo de revisar los archivos incautados de la casa en Miami y apartar los documentos protegidos por privilegios legales. La jueza aseveró el pasado sábado que había una "intención preliminar" para el nombramiento de una persona para dicha tarea.

El expresidente de EEUU se encuentra envuelto en diversos procesos legales y está siendo investigado por varias causas, como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.