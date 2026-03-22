Un experto explica el aumento de la tensión por el petróleo: "De 138 barcos hemos pasado a cinco"

El experto energético Jorge Morales de Labra ha advertido de que el Estrecho de Ormuz se encuentra, en la práctica, bloqueado desde hace más de tres semanas, una situación que podría tener consecuencias directas en el precio del petróleo y en la economía global si se prolonga.

En una entrevista en Antena 3 Noticias, Morales de Labra ha asegurado que "en la práctica el Estrecho de Ormuz lleva cerrado ya 22 días", pese a que no exista un cierre oficial. Según ha explicado, el tránsito de buques ha caído drásticamente: "De 138 barcos de media que pasaban antes de la guerra, ahora el día que más suerte tenemos pasan cinco, y lo hacen con la autorización de Irán".

El experto ha señalado que Teherán está utilizando este paso estratégico como "un arma de guerra", permitiendo el paso principalmente a barcos de India y China y endureciendo cada vez más las condiciones.

Impacto global, también en España

Aunque España no depende directamente del petróleo iraní, Morales de Labra ha subrayado que el impacto sería inevitable. "El petróleo es un mercado global", ha explicado, y ha añadido que "que España no esté comprando petróleo del Golfo no es garantía de que no nos afecte".

En este sentido, ha recordado que los precios se determinan a nivel internacional, por lo que cualquier subida repercute en todos los países. "Si sube el precio mucho, eso nos va a afectar en cualquiera de los casos", ha afirmado.

Medidas insuficientes si sube el precio

Sobre las ayudas aprobadas en España para paliar el impacto energético, el experto las ha considerado adecuadas en el contexto actual, aunque con matices. "Son medidas importantes, correctas y proporcionadas", ha señalado.

Sin embargo, ha advertido de que podrían quedarse cortas rápidamente si la situación empeora. "Si esto sigue escalando, se van a quedar cortas inmediatamente", ha dicho.

Morales de Labra ha puesto el foco en la evolución del precio del crudo, que partía de unos 112 dólares por barril. "Si el petróleo se va claramente por encima de los 150 dólares, las medidas serán totalmente insuficientes y habrá que tomar muchas más", ha alertado.

Una semana clave

El experto ha señalado que el margen de reacción es muy limitado y ha cifrado en aproximadamente una semana el tiempo clave para evaluar la evolución del conflicto. "Estamos hablando de una semana de margen, como máximo", ha indicado.

Según ha explicado, el precio del petróleo se ha mantenido contenido gracias a la liberación de 400 millones de barriles por parte de la Agencia Internacional de la Energía, pero este colchón tiene fecha de caducidad. "Esos 400 millones nos los comemos en 26 días y llevamos ya 22", ha detallado.

Además, ha recordado que el bloqueo del estrecho está impidiendo el paso de unos 15 millones de barriles diarios, lo que agrava la presión sobre el mercado.

Riesgo de escalada

Morales de Labra ha advertido de que un posible ataque de Estados Unidos a infraestructuras iraníes podría desencadenar un cierre total y prolongado del estrecho. "Si se cumple la amenaza y se bombardean las centrales eléctricas en Irán, veremos el petróleo claramente por encima de los 150 dólares", ha concluido.

En ese escenario, ha insistido, las medidas actuales no solo en España, sino también a nivel internacional, resultarían claramente insuficientes para contener el impacto económico.

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