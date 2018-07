Trump pide a Rusia que filtre los correos electrónicos que desaparecieron del servidor privado de Clinton

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha pedido a Rusia a que si puede obtenga y filtre los 30.000 correos electrónicos oficiales que desaparecieron del servidor privado de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

"Rusia, si me están escuchando, espero que puedan encontrar los 30.000 correos electrónicos desaparecidos (de Clinton). Creo que nuestra prensa les recompensaría con creces", aseguró Trump en una rueda de prensa desde Doral, una ciudad aledaña a Miami.

Trump se refería a los 33.000 correos que la candidata presidencial demócrata supuestamente borró de la cuenta de correo electrónico que utilizó cuando era secretaria de Estado y que contra toda norma almacenó en un servidor privado sin dejar copias de manera inmediata en servidores gubernamentales.

El candidato republicano ha convocado una rueda de prensa, el día después de que Clinton fuera elegida candidata presidencial en la Convención Demócrata de Filadelfia, en la que no quiso criticar a Rusia por supuestamente interferir en la campaña electoral estadounidense.

Rusia ha sido acusada por el Partido Demócrata de haber sido la responsable de la filtración este fin de semana de comunicaciones internas del Comité Nacional Demócrata con la intención de influir en el resultado de los comicios de noviembre. "(Vládimir) Putin sabrá lo que hace", dijo en una intervención que coincide con el inicio del tercer día de Convención Demócrata en Filadelfia.

Según fuentes gubernamentales consultadas por medios estadounidenses, todo apunta a que Rusia está detrás de la filtración de más de 19.000 correos electrónicos de la cúpula demócrata a Wikileaks en los que se muestra cómo los líderes de la formación favorecieron a Clinton ante su rival de primarias, el senador independiente Bernie Sanders.

"Te voy a ser honesto: si Rusia o China tiene esos correos electrónicos (los 33.000 que no se pudieron recuperar de los servidores privados de Clinton) me encantaría verlos", llegó a asegurar Trump. El candidato dijo también que si Rusia está detrás del ataque al Comité Nacional Demócrata, el órgano ejecutivo de la formación política, ese ataque informático se ha producido porque "no nos tienen respeto como país", algo que con él, aseguró, cambiará.

"Esta debe ser la primera vez que un candidato presidencial de un gran partido anima activamente a una potencia extranjera a llevar a cabo espionaje en contra de su oponente político", dijo el asesor de la aspirante demócrata en política exterior, Jake Sullivan. "Eso no es una hipérbole, esos son sólo los hechos. Esto ha pasado de ser una cuestión de curiosidad, y una cuestión de política, a ser un problema de seguridad nacional", aseveró Sullivan en un breve comunicado.