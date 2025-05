Trump organiza una cena de lujo con los mayores inversores de su criptomoneda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reunido en su club de golf Trump National Golf Club a sus mejores clientes, a los que más pagan por su criptomoneda personal $TRUMP. Una cena de gala que el presidente prometió para los 220 mayores inversores. El concurso también incluía un encuentro directo con el presidente para los primeros 25 en la lista y un paseo por los pasillos de la Casa Blanca.

Trump llegó en helicóptero desde allí y tras él, se abrieron las puertas para que pasaran sus invitados de lujo. Muchos de ellos habían volado los días previos desde el extranjero para no perderse la ocasión. Entre ellos, Justin Sun, multimillonario chino que dirige la plataforma de criptomonedas Tron. Sun es el primero de la lista con más de 40 millones de dólares invertidos en la criptodivisa de Trump. Por detrás, el ejecutivo coreano Sangrok Oh, que entró en el club de golf con gorras rojas con la inscripción "Make Crypto Great Again" , que imita el eslogan del republicano

“Este es el club de la corrupción cripto”

Su objetivo parece claro. Varios de los invitados a la cena, según el diario The New York Times, aseguraron que habían ido con la intención explícita de influir en las regulaciones financieras estadounidenses. En total, los invitados se gastaron 394 millones para asistir al evento en la criptomoneda que Trump lanzó el pasado 17 de enero, tres días antes de tomar posesión.

A las puertas del evento, les esperaban decenas de manifestantes que protestaban contra Trump. Le echan en cara que se esté enriqueciendo desde la presidencia del país y consideran que la cena es una acto de corrupción. “Este es el club de la corrupción cripto”, ha señalado el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón. En otros carteles, se podía leer “paremos la corrupción cripto” o “América no está en venta”.

La Casa Blanca había señalado que Trump asistiría al evento "en su tiempo libre" y el acto no fue retransmitido, pero según los asistentes, habló desde un atril con el sello de la presidencia para defender la industria de las criptodivisas.

