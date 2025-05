Un rescate de 300.000 dólares en criptomonedas fue clave para la detención de los secuestradores de la familia de un presunto narco en Gran Canaria

Después de más de dos meses del violento secuestro de la mujer y el hijo de un presunto narcotraficante en Gran Canaria, salen a la luz nuevos detalles del caso. Todo ocurrió en la noche del 13 de marzo en una villa de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria cuando la esposa y el hijo del conocido como José 'El del Buque' fueron secuestrados por unos encapuchados armados.

Según publica el periodista de tribunales del Canarias 7, Francisco José Fajardo, los secuestradores establecieron contacto con el presunto narcotraficante a las pocas horas del secuestro de sus familiares y fueron muy contundentes: si José Ramón quería volver a verlos con vida, debía pagar un rescate de 12 millones de euros en criptomonedas.

'El del Buque' estaba acusado de haber robado supuestamente un alijo de 504 kilos de cocaína al grupo criminal al que ellos dijeron representar, 'La mafia rusa cartel de Los Soles'.

Comenzó a recibir instrucciones para realizar el pago

Poco después del secuestro, mientras José realizaba gestiones para localizar a su mujer y su hijo, empezó a recibir mensajes de los secuestradores desde el móvil de su esposa dándole instrucciones para realizar un pago en criptomoneda y lo comunicó a la PolicíaNacional. En la conversación, los secuestradores le explicaban que tenía que ejecutar el pago de 12 millones por la red Tron, una pista que fue clave para la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

Las conversaciones con los secuestradores duraron desde las 1.35 hasta las 4.17 de la madrugada, y en ellas el presunto narcotraficante grancanario les insistió en que no tenía nada que ver con el supuesto 'vuelco' de la cocaína que le atribuían, y que tampoco disponía de 12 millones para pagar el rescate.

El diario Canarias 7 publica algunos de esos whatsapp: "Dejemos las cosas así. Suelta a la familia, amigo. Se están equivocando. Deja a la familia y ya está, amigo. Creo que te han informado mal". "Yo no sé de USDT, puedo dar algo en efectivo, pero no tengo esa cantidad". "Yo no fui, amigo, ni mi gente. Vamos a acabar con esto ya. Yo pago algo ya donde digas. Dame días y verás que pongo la isla patas arriba, pero no son mi gente la de los vídeos. No vamos a alargar más esto, porfa".

Cinco personas fueron detenidos

Pese al supuesto anonimato de las criptomonedas, los movimientos financieros quedan registrados en sistemas conocidos como 'blockchain' y eso permitió a los investigadores activar un operativo para rastrear cada transacción.

Fue así como los agentes detectaron primero un envío de prueba de 10 dólares digitales, y luego otros intermedios, hasta que finalmente se hizo el pago completo de 303.698 dólares en criptomoneda estable la noche del 14 de marzo. Solo 25 minutos después, a las 22.05 horas, José Ramón A.C. llamó a los investigadores para comunicarles que su familia había sido liberada en las inmediaciones del British School of Gran Canaria.

La operación concluyó con la detención de cinco personas entre Málaga y Canarias. La Udyco de Málaga realizó un registro en la vivienda donde vivía uno de los presuntos secuestradores y encontraron cinco pistolas eléctricas con accesorios, documentación falsificada, dinero en efectivo, antenas satelitales e inhibidores de frecuencia entre otras cosas.

Además el grupo de Homicidios localizó las imágenes en las cámaras de seguridad de varias tiendas donde se veía a los presuntos secuestradores realizando compras de bridas, guantes y ropa en Gran Canaria.

