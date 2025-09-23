Alemania calcula 1.000 soldados heridos al día si se diera una guerra con Rusia

Las Fuerzas Armadas de Alemania 'Bundesweh' están preparando una acogida de aproximadamente mil heridos diarios en caso de una guerra entre la OTAN y Rusia. "Siendo realistas, estamos hablando de una cifra de alrededor de 1.000 soldados heridos por día", ha reconocido el cirujano general Ralf Hoffmann en una entrevista con Reuters.

El general ha afirmado que el servicio médico del ejército, que cuenta con 15.000 efectivos, será ampliado y también está adaptando su formación porque "la naturaleza de la guerra han cambiado drásticamente" después de la invasión rusa de Ucrania. Además, ha detallado que las heridas de bala dejan paso ahora a heridas por explosiones y quemaduras causadas por drones y municiones merodeadoras.

Hoffmann también ha querido centrarse en la llamada 'zona de muerte', un nombre bien conocido por los soldados ucranianos. "Los ucranianos a menudo no pueden evacuar a sus heridos con la suficiente rapidez porque los drones zumban por todas partes", señala Hoffmann, que enfatiza la necesidad cada vez mayor de estabilizar a los soldados heridos de forma prolongada.

Por estos motivos, Hoffmann asegura que el ejército alemán está planeando opciones de transporte de heridos, usando trenes y autobuses hospitalarios y ampliando la evacuación médica aérea. Los heridos podrían recibir asistencia inicial en el frente, antes de ser evacuados a Alemania para ingresar en hospitales civiles. El general prevé que serán necesarias aproximadamente 15.000 camas de hospital para atender a soldados heridos, de las 440.000 disponibles en los hospitales del país.

Alemania y Francia se preparan para la guerra

No sólo Alemania se está preparando para una posible guerra con Rusia. Este verano, la ministra de Sanidad francesa, Catherine Vautrin, confirmó la orden a los hospitales de todo el país de prepararse para la posibilidad de tener que recibir "a miles de soldados heridos" en caso de conflicto armado generalizado en Europa.

Esas instrucciones contemplan un plan específico de centros médicos especializados para acoger a los pacientes que regresan de la zona de combate. Y esos centros deberían de estar ubicados cerca de estaciones de tren o autobús, puertos o aeropuertos.

Tanto Francia como Alemania barajan la posibilidad de un conflicto armado contra Rusia y así lo han expresado las autoridades. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó en el Bundestag que es necesario reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para que estén listas para una hipotética guerra en 2029, para lo cual es fundamental asegurar finanzas, material y personal.

También, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia, general Thierry Burkhard, ha avisado de que Rusia podría lanzar un ataque militar contra la OTAN en 2030.