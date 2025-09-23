Macron, obligado a dar media hora de rodeo a pie en Nueva York por el corte de calles de la comitiva de Trump

"Estoy atascado por culpa de tu caravana…" fue, anoche, la escena más comentada entre delegaciones. Emmanuel Macron intentó cruzar una calle en Nueva York cuando la policía blindó el paso para el inminente tránsito de la comitiva de Donald Trump. Resultado: bloqueo total.

Con los accesos cortados, el presidente francés se vio obligado a rodear a pie durante unos 30 minutos para alcanzar su hotel. El operativo, habitual en grandes despliegues, convirtió un trayecto breve en una caminata improvisada a última hora.

Antes de reemprender la marcha, Macron telefoneó a Trump para trasladarle la situación: el corte era inminente y los agentes no le permitían cruzar. La conversación quedó como la anécdota diplomática del día en la ciudad que estos días funciona a golpe de sirenas, vallas y caravanas oficiales.

