Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Elon Musk

El padre de Elon Musk, señalado por abusos a cinco menores de su familia, según 'The New York Times'

El diario estadounidense detalla acusaciones en Sudáfrica y California contra Errol Musk, de 79 años. Hubo tres investigaciones policiales sin condena. Él lo niega y las califica de "falsos y absurdos en extremo".

Padre de Elon Musk

Padre de Elon MuskEuropa Press

Publicidad

Errol Musk, padre del empresario Elon Musk, afronta graves señalamientos por abusos sexuales presuntamente cometidos contra cinco menores de su entorno familiar, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

El reportaje, basado en registros policiales y judiciales, correspondencia privada y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, sitúa los hechos entre Sudáfrica y California y precisa que, pese a tres investigaciones policiales, no existe condena contra el ingeniero sudafricano de 79 años.

El periódico describe un primer episodio fechado en 1993, cuando una hijastra de cuatro años relató que Errol Musk la había tocado. Una década después, la misma menor habría sorprendido al adulto oliendo su ropa interior.

El texto añade señalamientos posteriores de abusos a dos hijas y un hijastro. En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron tras el testimonio de un hijo de cinco años, que dijo haber sido tocado por su padre.

Investigaciones sin condena

Según el Times, hubo tres pesquisas independientes abiertas a partir de estas denuncias. Dos se cerraron sin cargos y se desconoce el curso final de la tercera. A día de hoy, Errol Musk no ha sido condenado por delito alguno relacionado con estos hechos.

En ese contexto, la familia llegó a pedir ayuda a Elon Musk, su primogénito: “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, recoge una carta citada por el diario.

El aludido rechaza de plano las acusaciones, que tacha de “falsos y absurdos en extremo”, y sostiene que se trata de afirmaciones fabricadas por familiares con el objetivo de sacarle dinero, “incitando a los niños a decir mentiras”.

Asegura, además, mantener una buena relación con su hijo mayor y ser “muy cercano” a él. Elon Musk no respondió, según el Times, a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Las fricciones entre padre e hijo han sido públicas en otras ocasiones. En 2017, Elon Musk afirmó en una entrevista con Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”.

En 2023, en una de sus biografías autorizadas, el fundador de Tesla y SpaceX señaló que no se comunica con él. Estas menciones no guardan relación directa con las acusaciones actuales, pero enmarcan una relación familiar tensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Macron, obligado a dar media hora de rodeo a pie en Nueva York por el corte de calles de la comitiva de Trump

Macron

Publicidad

Mundo

Ataques israelíes en la zona Rimal de la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: Trump pide poner fin a las armas biológicas y liberar a los 20 rehenes

Padre de Elon Musk

El padre de Elon Musk, señalado por abusos a cinco menores de su familia, según 'The New York Times'

La OTAN advierte a Rusia

La OTAN advierte a Rusia tras la incursión de drones en Dinamarca y Estonia asegurando que pueden derribarlos si son una "amenaza"

Soldado del Ejército de Alemania
RUSIA

Alemania calcula 1.000 soldados heridos al día si se diera una guerra con Rusia

Ángel Víctor Torres
Nobel de la Paz

El ministro Ángel Víctor Torres pide el Nobel de la Paz para Pedro Sánchez: "Se lo merece"

Macron
Macron

Macron, obligado a dar media hora de rodeo a pie en Nueva York por el corte de calles de la comitiva de Trump

El presidente francés llamó anoche a Trump tras quedar bloqueado por el dispositivo policial que escoltaba la caravana del mandatario: no pudo cruzar y llegó a su hotel caminando.

Trump arremete contra la ONU en la Asamblea General: "Terminé siete guerras y ni siquiera recibí una llamada"
Donald Trump

Trump arremete contra la ONU en la Asamblea General: "Terminé siete guerras y ni siquiera recibí una llamada"

El presidente estadounidense ha señalado que "lo único que resuelve la guerra son las acciones".

Imagen de archivo de Madeleine y de Brueckner.

Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann, se jacta de tener información clave sobre el "escándalo del siglo"

Jessica Brady murió de un cáncer terminal que no fue diagnosticado a tiempo

Inglaterra impone "la regla de Jess" a los médicos de familia ¿En qué consiste?

Escombros cerca de un edificio residencial dañado tras ser alcanzado por un dron en Odesa, Ucrania

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso cuando rescataba heridos

Publicidad