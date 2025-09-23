El padre de Elon Musk, señalado por abusos a cinco menores de su familia, según 'The New York Times'

Errol Musk, padre del empresario Elon Musk, afronta graves señalamientos por abusos sexuales presuntamente cometidos contra cinco menores de su entorno familiar, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

El reportaje, basado en registros policiales y judiciales, correspondencia privada y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, sitúa los hechos entre Sudáfrica y California y precisa que, pese a tres investigaciones policiales, no existe condena contra el ingeniero sudafricano de 79 años.

El periódico describe un primer episodio fechado en 1993, cuando una hijastra de cuatro años relató que Errol Musk la había tocado. Una década después, la misma menor habría sorprendido al adulto oliendo su ropa interior.

El texto añade señalamientos posteriores de abusos a dos hijas y un hijastro. En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron tras el testimonio de un hijo de cinco años, que dijo haber sido tocado por su padre.

Investigaciones sin condena

Según el Times, hubo tres pesquisas independientes abiertas a partir de estas denuncias. Dos se cerraron sin cargos y se desconoce el curso final de la tercera. A día de hoy, Errol Musk no ha sido condenado por delito alguno relacionado con estos hechos.

En ese contexto, la familia llegó a pedir ayuda a Elon Musk, su primogénito: “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, recoge una carta citada por el diario.

El aludido rechaza de plano las acusaciones, que tacha de “falsos y absurdos en extremo”, y sostiene que se trata de afirmaciones fabricadas por familiares con el objetivo de sacarle dinero, “incitando a los niños a decir mentiras”.

Asegura, además, mantener una buena relación con su hijo mayor y ser “muy cercano” a él. Elon Musk no respondió, según el Times, a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Las fricciones entre padre e hijo han sido públicas en otras ocasiones. En 2017, Elon Musk afirmó en una entrevista con Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”.

En 2023, en una de sus biografías autorizadas, el fundador de Tesla y SpaceX señaló que no se comunica con él. Estas menciones no guardan relación directa con las acusaciones actuales, pero enmarcan una relación familiar tensa.

