Trump reitera su "completo respaldo" a Guaidó en una llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles a través de una llamada telefónica su "completo respaldo" al diputado Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela, cargo que anunció que asumió el pasado 23 de enero, según explicó el líder parlamentario en un mensaje en Twitter. "Agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia (encargada)", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

Después de que Guaidó jurase el cargo de presidente interino de Venezuela, una treintena de países le reconocieron como tal, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil o Colombia. Por su parte, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó el pasado sábado al gobernante Nicolás Maduro a convocar unas nuevas elecciones en un plazo de ocho días antes de que se haga efectivo el reconocimiento de España a Guaidó como presidente interino.

Además de España, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unidos, se unieron al ultimátum de ocho días de plazo a Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán a Guaidó como presidente del país. Sin embargo, Maduro reiteró este miércoles en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti su rechazo a "ultimátum y chantajes" para que convoque elecciones presidenciales, dado que defiende la legitimidad de los comicios que se celebraron en mayo pasado. Estas votaciones no fueron reconocidas por la oposición, que no participó, y tampoco por la mayor parte de la comunidad internacional.

"En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", afirmó Maduro, quien dijo que sí "sería muy bueno" adelantar las elecciones legislativas que deben celebrarse en 2020. El gobernante dijo estar de acuerdo "en que se adelanten, a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente", controlada por el chavismo, las elecciones de la Asamblea Nacional, de amplia mayoría opositora. En su opinión, eso podría servir "como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado imperialista le ha metido a Venezuela".

EE.UU. advierte de represalias a quienes compren oro o crudo de Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, advirtió este miércoles de que EE.UU. está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela, dos días después de imponer sanciones a la petrolera estatal Pdvsa. "

Mi consejo a los banqueros, brókeres, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas: no negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas que la mafia de (Nicolás) Maduro está robando al pueblo venezolano. Estamos preparados para seguir tomando medidas", escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.