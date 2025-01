Trump confunde a España con un miembro de los BRICS y amenaza con aranceles del 100%

Donald Trump inauguró su segundo mandato como presidente de Estados Unidos con una agenda repleta de órdenes ejecutivas, pero también con comentarios polémicos que incluyen críticas a España y una confusión significativa sobre su posición internacional. En una comparecencia informal desde el Despacho Oval, mientras firmaba decretos, Trump calificó de "muy bajo" el gasto en Defensa de España, destacando que el país no cumple con los objetivos establecidos por la OTAN. Además, vinculó erróneamente a España con los BRICS, un grupo de economías emergentes.

Trump no dejó pasar la oportunidad de señalar a España como uno de los países que menos contribuyen al gasto en Defensa dentro de la OTAN. En sus palabras, el esfuerzo español es "bajo, muy bajo", en referencia al compromiso de destinar al menos el 2% del PIB, una meta fijada por los aliados en 2014. El presidente estadounidense, quien insiste en que los aliados deberían alcanzar incluso el 5%, mostró su descontento con lo que considera un incumplimiento reiterado por parte de países europeos, incluido España.

Sin embargo, lo que marcó su intervención fue la confusión al situar a España como parte de los BRICS, un grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según Trump, esta supuesta pertenencia justificaría la imposición de aranceles del 100% a los productos españoles en Estados Unidos.

"¿No son una nación de los BRICS? Son parte de los BRICS", afirmó el mandatario, añadiendo que aquellos países que "quieren aprovecharse de Estados Unidos" deberán enfrentarse a estas medidas comerciales.

Amenazas comerciales y confusión geopolítica

Los comentarios de Trump generaron desconcierto entre los periodistas presentes, quienes intentaron corregirlo, recordándole que España no forma parte de los BRICS y que es miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN. No obstante, el presidente continuó insistiendo en su error, describiendo a los BRICS como un grupo de "seis o siete países" que buscan desafiar a Estados Unidos con iniciativas como una moneda global alternativa al dólar.

La amenaza de aranceles a España, aunque erróneamente fundamentada, no fue la única que mencionó. Trump también reiteró la posibilidad de imponer tarifas del 25% a México y Canadá si no toman medidas para frenar la inmigración y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas políticas, según el mandatario, podrían aplicarse desde el próximo 1 de febrero, aunque aún no se han materializado.

Las decisiones sobre Cuba y Venezuela

El mandatario también anunció la reversión de varias órdenes ejecutivas de la administración de Joe Biden. Entre ellas, destacó la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, deshaciendo un acuerdo reciente que implicaba la liberación de presos políticos en la isla.

En cuanto a Venezuela, Trump dejó abierta la posibilidad de un nuevo embargo petrolero. Aunque evitó detallar sus planes, subrayó que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano y que las futuras decisiones tendrán un "gran impacto" en el régimen de Nicolás Maduro.

