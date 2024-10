Trump se burla de Kamala Harris en una cena benéfica a la que la candidata demócrata no ha asistido

Ya es tradición en Nueva York que durante la campaña electoral se celebre una cena benéfica organizada por la Fundación Alfred E. Smith Memorial con el fin de recaudar fondos para ONG´s vinculadas a la Iglesia Católica y que trabajan para ayudar a los niños. Desde siempre, los candidatos presidenciales han acudido religiosamente a la cita y desde siempre, aprovechan el acto para pronunciar sus discursos más irónicos.

La primera vez en 40 años

Esta vez, la candidata demócrata Kamala Harris ha alegado problemas de agenda y no ha acudido. Es la primera vez que esto ocurre en 40 años y ese momento lo ha exprimido al máximo su rival, Donald Trump.

En su discurso ha bromeado diciendo que tenía que acabar pronto porque la sala estaba reservada para un grupo de inmigrantes indocumentados que llegaban a la ciudad. "Se supone que los dos candidatos a la presidencia deben intercambiar comentarios sarcásticos y, ya sabes, nos llevamos muy bien. A mí no me gustaba mucho Biden y ahora me gusta bastante. Ya sabes. Y ahora digo que ella es mucho peor que él. En realidad, él era un candidato mucho mejor que ella. Y cuando, con suerte, ganemos, nos deshagamos de ella. Me gusta mucho, pero ahora mismo no la soporto, no la soporto".

"Harris es una irrespetuosa"

Las críticas a Harris van en aumento: "Es una tradición que tanto los candidatos demócratas como los republicanos a la presidencia de Estados Unidos asistan a esta cena. Es una regla: hay que ir a la cena. Hay que hacerlo, de lo contrario, desde allí arriba pueden pasarte cosas malas. No puedes hacer lo que acabo de ver en esa pantalla. Pero mi oponente siente que no tiene por qué estar aquí, lo que es una profunda falta de respeto al evento y, en particular, a nuestra gran comunidad católica. Muy irrespetuoso".

Trump: "los católicos tienen que votar por mi"

"Nunca me ha gustado la gente con la que competía. Cuando lo haces, pasan muchas cosas malas y nos va bien. Por cierto, los votos están empezando a llegar. Tienes que salir a votar. Y los católicos, tienen que votar por mí. Sólo recuerda, es mejor que recuerdes que yo estoy aquí y ella no. Yo también podría haberlo hecho. Pero haces algo increíble. La Iglesia Católica, ayudas a los pobres, educas a los niños y apoyas a los vulnerables. Pero si realmente querías que la vicepresidenta Harris aceptara tu invitación, supongo que deberías haberle dicho que los fondos se destinarían a rescatar a los saqueadores y alborotadores de Minneapolis. Y ella habría estado aquí, seguro. Ella habría estado aquí, seguro" ha dicho Trump.

Así se burla Trump de sí mismo

"La tradición dice que esta noche tengo que contar algunos chistes autocríticos" comenzó Trump. "Así que ahí va. No, no tengo nada. No tengo nada que decir. Supongo que simplemente no veo el sentido de dispararme a mí mismo cuando otras personas me han estado disparando durante muchísimo tiempo y disparan" aseguró.

Kamala suple así su falta de asistencia

La candidata demócrata Kamala Harris ha enviado un vídeo en el que supuestamente habla con un personaje popular de la televisión americana y en el que, básicamente, se burla de Trump por ser un mentiroso.

En el vídeo pregrabado se puede ver a Harris junto a Molly Shannon, comediante y actriz. Shannon repitió su personaje de "Saturday Night Live", Mary Katherine Gallagher, una extraña colegiala católica, y dice: "Es hora de una mujer, hermano".

La conversación transcurre así: "Voy a dar un discurso. ¿Tienes algunas ideas sobre lo que podría decir esta noche?

Shannon: "Mis sentimientos sobre lo que dices esta noche se expresarían mejor en un monólogo de una de mis series favoritas hechas para la televisión".

Harris: "Está bien, escuchémoslo".

Shannon: "¿No lo ves, hombre? Necesitamos una mujer que nos represente. Una mujer aporta más corazón, más compasión. Y piensa en lo inteligente que debes ser para convertirte en un contendiente de primera en un campo dominado por los hombres. Es hora de una mujer, hermano. ¡Y con esta mujer, podemos volar!"

Harris: "¿De qué serie era eso?"

Shannon: "Eso es de House of Dragons, que ahora se transmite en HBO Max".

Haciendo campaña

La campaña de Harris había dicho previamente que, a menos de tres semanas del día de las elecciones, querían que ella pasara el mayor tiempo posible haciendo campaña en los estados en disputa que decidirán la elección, en lugar de desviarse a Nueva York, fuertemente demócrata.

