Trump amplía el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán hasta el 6 de abril

Las opciones de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán se alejan en un contexto marcado por declaraciones enfrentadas, movimientos militares y un conflicto activo en la región. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que la iniciativa para negociar parte de Teherán. "Son ellos los que suplican llegar a un acuerdo, no yo", ha afirmado.

Desde Irán, la respuesta ha sido inmediata. Un portavoz ha rechazado cualquier contacto con Washington: "Declaro categóricamente que no ha habido negociación ni diálogo con la parte estadounidense". Este cruce de versiones refleja la distancia entre ambas partes en un momento en el que no se perciben avances concretos.

El presidente de Estados Unidos ha intensificado su discurso desde primera hora del día, combinando advertencias y mensajes dirigidos tanto a sus aliados como a Irán. A través de sus canales oficiales, ha insistido en que Teherán busca un acuerdo, aunque lo niegue públicamente, y ha cuestionado la actitud de sus interlocutores. "Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que no siente presión para cerrar un pacto y que mantiene abierta la opción de continuar con la ofensiva. Aunque ha ampliado su ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán hasta el 6 de abril.

Intentos de mediación

A pesar del bloqueo, se abre una vía indirecta. Medios estadounidenses apuntan a una posible reunión en Pakistán este sábado con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, considerado una figura aceptada por Teherán. Sin embargo, las diferencias siguen siendo profundas.

El enviado estadounidense Steve Witkoff ha reconocido la dificultad del proceso: "No tengo dudas de que agotamos todos los esfuerzos en favor de una solución pacífica". Las posiciones siguen alejadas, ya que las concesiones que Irán estaría dispuesto a asumir no alcanzan las exigencias planteadas por Washington.

Mientras tanto, el conflicto se mantiene activo sobre el terreno. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reafirmado la continuidad de las operaciones militares: "Continuamos atacando con contundencia los objetivos del régimen terrorista iraní".

En el Líbano, el Ejército israelí ha informado de la muerte de al menos 30 milicianos de Hizbolá. Paralelamente, en Israel aumenta la preocupación por la eficacia del sistema defensivo, tras el impacto de una bomba de racimo en una ciudad, en un contexto de intensificación de los ataques.

Por su parte, Trump ha aportado un elemento nuevo al relato de las supuestas conversaciones con Irán al referirse al envío de buques petroleros como señal de interlocución. Según su versión, Teherán permitió el tránsito de varios barcos cargados de crudo por el estrecho de Ormuz como gesto de buena fe. El mandatario ha señalado que inicialmente no dio importancia al movimiento, pero posteriormente lo interpretó como una prueba de que existían contactos reales entre ambas partes.

Presión interna en Estados Unidos

En paralelo a la escalada, Trump ha ordenado el envío de 1.500 soldados adicionales a Oriente Próximo. El mandatario sostiene que Irán busca un acuerdo, aunque no lo reconoce públicamente. "Están negociando y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Pero tienen miedo de decirlo porque temen ser asesinados por su propia gente. También temen ser asesinados por nosotros", ha señalado.

El escenario también tiene reflejo en la política interna estadounidense. Según datos difundidos por Fox, el 58% de los ciudadanos se opone a la intervención militar en Irán y seis de cada diez suspenden la gestión del presidente.

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