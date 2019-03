Trump afirma que está legitimado para concederse a sí mismo el perdón presidencial

'Como han dicho numerosos expertos legales, tengo absoluto derecho a indultarme pero ¿por qué iba a hacerlo cuando no he hecho nada mal?', ha afirmado Donald Trump, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. 'Mientras tanto, la interminable caza de brujas, liderada por trece demócratas enfadados y conflictivos continúa hacia las 'mid-terms', ha afirmado, en referencia a las próximas elecciones parciales parlamentarias en Estados Unidos.

Además, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que el nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial encargado de investigar la posible injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales fue 'totalmente inconstitucional'. "A pesar de eso, nosotros jugamos al juego porque yo, a diferencia de los demócratas, no he hecho nada malo", ha añadido.

El mensaje de Trump llega horas después de que su abogado, Rudy Giuliani, afirmara que el mandatario estadounidense puede llegar a indultarse a sí mismo si fuera necesario "aunque no tiene intención de hacerlo". Giuliani ha indicado que, probablemente, el presidente tenga la capacidad de otorgarse a sí mismo el perdón presidencial y ha señalado que la Constitución estadounidense "no dice que no se pueda (...) Es una cuestión abierta. Creo que podría ser resuelta con la Constitución en la mano", ha manifestado.

El abogado de Trump ha aseverado que las "consecuencias de que un presidente de Estados Unidos se indulte a sí mismo serían impensables y llevarían probablemente' a un proceso de destitución parlamentaria o 'impeachment'".

Rusia ha negado su intromisión en las elecciones estadounidenses. Trump ha negado cualquier irregularidad y durante meses ha asegurado que la investigación de Mueller es una "caza de brujas" y ha pedido que se termine. El fiscal ha acusado a 22 personas y entidades hasta la fecha, incluido el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort y su asociado Rick Gates. También ha planteado la posibilidad de citar al mandatario si se niega a declarar ante los investigadores.

Kellyanne Conway, consejera de Trump, desechó ante la prensa cualquier pregunta sobre el polémico tuit.