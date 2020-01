Los tres destinos españoles que 'The New York Times' recomienda visitar en 2020

Todos los años a principios de enero, el periódico 'The New York Times' publica su esperada lista con 52 destinos para visitar durante el año.

Siguiendo la opinión de sus periodistas, descubrimos los sitios más interesantes para recorrer el mundo o descubrir los lugares más recónditos del planeta. La lista se compone de 52 destinos, uno para cada semana del 2020.

Este año, el periódico estadounidense ha incluido tres destinos españoles: Asturias, Menorca y el Valle de Arán.

Asturias

El periodista Andrew Ferren, destaca de la provincia asturiana "sus verdes colinas, que descienden hasta un mar de color zafiro que baña playas en forma de media luna". Ferren recomienda el parque nacional más antiguo de España, los Picos de Europa, sus rutas de senderismo, como la Senda del Oso o la Ruta del Cares, el centro cultural diseñado por Oscar Niemeyer, o sus deliciosos quesos.

Oviedo, la capital asturiana, se convertirá en la sede de los 'World Cheese Awards 2020', que se celebrarán de 4 al 7 de noviembre del 2020.

Ferren también destaca su hospitalidad y su gastronomía, haciendo referencia a Casa Marcial, un restaurante con dos Estrellas Michelín. "La única queja que tienen los visitantes es que comieron demasiado", concluye.

Menorca

La periodista estadounidense Lindsey Tramuta, destaca que la isla se ha convertido en uno de los referentes de arte moderno en el mundo. Menorca dará la bienvenida este año a un nuevo centro de arte contemporáneo, creado por 'Hauser & Wirth', una de las galerías más prestigiosas del mundo. El centro artístico se ubicará en Illa del Rei, cerca del Puerto de Mahón, en un hospital militar restaurado que fue construido en el siglo XVIII.

Tramuta también recomienda tres establecimientos sostenibles de la isla: el Menorca Experimental, una espectacular casa de campo con 43 habitaciones, además de las exclusivas fincas de Torre Villa y Santa Ponsa, lugar de producción de aceites de oliva, aromáticos y vegetales orgánicos.

Val d'Aran

La tercera ciudad española que se ha colado en los '52 places to go in 2020' es el Val d'Aran, en LLeida. La periodista Annelise Sorensen asegura que "el aislamiento geográfico que ha sufrido esta región del Pirineo catalán, le ha permitido conservar sus pueblos medievales, la lengua aranesa y una naturaleza virgen".

La estación de esquí de Baqueira-Beret es, según Sorensen, su mayor atractivo, especialmente después de la ampliación hacia la zona del valle de Bacivèr que permite una bajada ininterrumpida de casi cinco kilómetros.

La región catalana también cuenta con un atractivo especial en verano, cuando se convierte en un paraíso para el senderismo y el ciclismo en los Pirineos, incluida una sección del Camino de Santiago y cicloturismo en el río Garona.

En el mes de julio de 2020, el 'Ultra-Trail du Mont Blanca' (UTMB), una de las carreras a pie más desafiantes del mundo, presentará por primera vez su competición internacional en Val d'Aran.