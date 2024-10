La ternura de unos recién nacidos: dos bebés oso panda abren los ojos por primera vez entre bostezos

Todos tenemos claro que la naturaleza no es aquella que nos pintaban en las películas de Disney. El reino animal es un mundo salvaje, no en términos humanos, sino del propio medio: la naturaleza tiene sus propias leyes, unas leyes que, aunque puedan parecer feroces a simple vista, son las que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. Ahora bien, este mundo 'salvaje' no implica que no podamos encontrar sentimientos muy humanos entre los animales. Es el caso de estos dos pequeños osos panda del zoológico de Berlín, que han sido grabados mientras abrían por primera vez los ojos. Unas imágenes de mucha ternura.

"Sus ojos brillan. 🐼🐼 Nuestros gemelos panda han abierto los ojos por primera vez! Las hermanas también han ganado peso y pesan más de 2 kilos. 🤭 🔜 A partir del 16 de octubre, las crías podrán verse en el Panda Garden todos los días entre las 13:30 y las 14:30 horas", han escrito desde el Zoo de Berlín en su cuenta de X (@zooberlin).

La 'apertura' tuvo lugar el pasado miércoles 9 de octubre, cuatro semanas después de su nacimiento. Una breve historia que desde el propio zoológico berlinés han hecho pública para que nadie se pierda detalle de sus dos nuevos simpáticos inquilinos.

El 23 de agosto llegó la buena noticia: la oso panda gigante Meng Meng había dado a luz a dos osos pandas. Una noticia que rápidamente despertó la alegría en el Zoológico de Berlín. "¡Están aquí! 🐼🐼 Meng Meng obtuvo #Nachwuchs [descendencia] por segunda vez ayer. Ambos #Jungtiere [crías] están bien y reciben atención amorosa las 24 horas del día por parte de su madre y del experimentado equipo #Panda. ¡Ahora es el momento de cruzar los dedos durante los primeros días críticos! 🤞 🍀".

Ambos cachorros nacieron sanos y en perfectas condiciones. Se trataba de dos 'niñas' que, desde el primer momento, empezaron a hacer lo que se esperaba de dos crías recién nacidas de oso panda: "Beber, dormir, abrazarse: así es el día a día de nuestros #Panda gemelos en este momento. 🐼🐼 Y mientras tanto los pequeños crecen bastante rápido: ambos ya han superado la marca de 1 kg", informaron desde el zoo.

Pero las dos pequeñas no paraban de crecer a igual ritmo que las marcas blancas y negras tan características de la especie. Y así, al poco tiempo, las bebés necesitaron un nuevo dormitorio. "Mudándonos con nuestros gemelos panda. 🐼🐼 Aproximadamente cuatro semanas después del nacimiento, nuestros bebés panda recibieron una cama nueva".

Esta cama fue construida específicamente para sus necesidades en el taller del Zoológico de Berlín para que las crías pudieran, sin ningún problema, seguir con su particular ritmo de mucho dormir: "Hay un estiramiento y estiramiento placentero, un gruñido silencioso, un bostezo breve y tan pronto como se encuentra la posición más cómoda para tumbarse, volvemos al país de los sueños", escribieron desde el zoo en su página web.

A partir del 16 de octubre, los visitantes podrán observar a los dos pequeños osos panda mientras crecen. "🐼✨🐼 A partir de #morgen [mañana] nuestros gemelos #Panda podrán ser admirados en el Panda Garden durante aproximadamente una hora todos los días, entre las 13:30 y las 14:30 horas. Uno #Jungtier [cachorro] se quedará con Mama Meng Meng y el segundo se podrá ver en las instalaciones interiores de buen ambiente. ¿Estás emocionado todavía? 🤗🤗

