La orangután Mujur aprende a amamantar a su bebé gracias a 30 mujeres: "Dejamos de ser madres para ayudar a otra a serlo"

Mujur es una orangután de 19 años que vive en el Zoológico de Dublín (Irlanda). A finales de julio, esta orangutana dio a luz a una cría. Una bonita noticia que, no obstante, viene precedida de otras dos de tintes trágicos: esta no es la primera criatura de Mujur, sino que ya había tenido otras dos en 2019 y en 2022. Dos pequeños 'orangutantitos' que murieron al poco de nacer porque su madre no supo mostrar las cualidades necesarias para asegurar su supervivencia. De ahí que, aunque el recién nacido estuviera totalmente saludable, rápidamente saltaran las alarmas y se decidiera llevar a cabo esta propuesta: organizar una taller maternidad en el que un grupo de mujeres que están amamantando a sus hijos enseñaran a Mujur a hacer lo mismo.

Por invitación de Lizzie Rives, partera de Maternidad de Dublín y especialista en lactancia, 30 mujeres se mostraron ante la orangutana sin camiseta ni sujetador amamantando a sus recién nacidos. 30 mujeres voluntarias que "donaron su tiempo" durante varios meses para enseñar a Mujur cómo debía hacerse, según comunicó la oficina de prensa del zoológico.

"Dejamos de ser madres y empezamos a intentar ayudar a una madre a serlo"

"Estaba extremadamente interesada en ver a las mujeres amamantando a sus bebés a través del cristal e incluso imitó algunas de sus acciones", añadió el zoológico sobre el comportamiento de la hembra al ver a sus profesoras. Y por si fuera poco, para complementar su aprendizaje, la primate también vio vídeos de otros orangutanes amamantando a sus crías.

Tal y como contó Nora Murphy al medio irlandés 'Los tiempos irlandeses', ella aceptó participar en este taller porque pensó que sería una buena historia para contarle algún día a su hija Elodi. Así que todas las mañanas, durante una o dos horas, ella y el resto de mujeres iban a amamantar a sus bebés frente al cristal de Mujur. "Dejamos de ser madres y empezamos a intentar ayudar a una madre a serlo", confesó la voluntaria.

Hijo de Mujur... y de Sibu

El personal del zoo dublinés no escatimó en recursos para asegurar la supervivencia del bebé. Según el centro, los embarazos de estos animales solo ocurren cada tres a cinco años y en cada uno solo nace una cría. Factores que contribuyen a que la especie esté en riesgo de extinción y que lograr la supervivencia de este bebé primate fuera algo crucial. Más aun teniendo en cuenta el buen perfil genético de su padre, Sibu, que falleció el pasado febrero: él no solo era el patriarca de los orangutanes del zoo de Dublín, sino que está considerado de extrema importancia para el programa de cría de estos animales en Europa.

"Todos están extremadamente orgullosos de participar en el desarrollo del bebé"

Los especialistas del zoológico aseguraron que sus esfuerzos tuvieron "cierto éxito", pues Mujur demostró un "buen cuidado maternal" después del nacimiento de su cría. Sin embargo, no todo fue sobre ruedas: la orangutana no era capaz de colocar al pequeño en la posición adecuada para alimentarlo, por lo que sus responsables decidieron intervenir de nuevo.

"Dada la importancia del bebé", sumado al perfil que le heredó su padre, desde el zoo tomaron la "difícil decisión" de separar a la cría de Mujur y alimentarla con ayuda de un biberón. Así las cosas, una vez separado de su madre, el pequeño orangután pasó a ser responsabilidad del equipo de cuidado de animales del zoológico dublinés, quienes procuran su bienestar las 24 horas del día. "Todos los involucrados están extremadamente orgullosos de participar en el desarrollo del bebé", aseguraron.

"Todo el equipo se ha enamorado de él"

Pero alimentar al bebé orangután (del que todavía no se sabe el nombre) con un biberón es solo una solución provisional y no con vistas a largo plazo. De ahí que el pequeño viajará en las próximas semanas a Monkey World, un santuario para monos en Inglaterra y que está designado por el programa de cría de orangutanes europeos para cuidar de bebés que son rechazados por su madre.

"El equipo de cuidado de animales del Zoológico de Dublín seguirá cuidando al bebé durante unas semanas más, antes de emprender el viaje a su nuevo hogar", explicaron desde el zoo antes de reconocer que no será una despedida fácil: "Todo el equipo se ha enamorado completamente de él y será difícil despedirse, pero estamos seguros de que lo trasladarán al mejor lugar posible para seguir desarrollándose y creciendo".