Los aeropuertos de Berlín han reabierto sus puertas, han sido tan solo tres horas de cierre. Esta madrugada las autoridades alemanas ordenaban el cierre de dos aeropuertos al norte del pais en Bremen y Hamburgo y horas más tarde también cerraban los dos aeropuertos de Berlín.La noticia de las cancelaciones pilló por sorpresa a un grupo de españoles que habían oido hablar de la nube de cenizas pero que no pensaban que no llegaría a España.

"Espero que lleguemos pronto a España" asegura una de las aectadas, otro en cambio se muestra contento con la cancelación porqué "Han dicho que nos pondrán un hotel y no me importa quedarme un día más en Berlín que es una ciudad preciosa". Otra de las afectadas asegura que "Tendriamos que ir mañana a trabajar pero si no podemos volar es lo que hay".

Los aeropuertos berlineses de Schönefeld y Tegel reanudaron hoy sus actividades después de que el espacio aéreo sobre la capital alemana se mantuviera cerrado durante tres horas tras sufrir una clausura de tres horas por la nube de cenizas provocada por el volcán islandés Grimsvotn.

Los aeródromos berlineses dieron luz verde a las operaciones de aterrizaje y despegue a las 14.00 horas tras recibir la pertinente autorización de la agencia alemana de seguridad aérea DFS, que a las 11.00 horas había ordenado cerrar el espacio aéreo sobre Berlín.

Los aeropuertos alemanes de Hamburgo y Bremen recuperaron sus actividades normales dos horas antes, a las 12.00 horas, tras mantenerse cerrados desde la madrugada ante el peligro para los aviones por las partículas de ceniza procedentes del volcán islandés.

Mientras tanto, el tráfico aéreo se resiente en toda Alemania, ya que la clausura de los aeropuertos de Berlín, Bremen y Hamburgo ha hecho encadenarse los retrasos y las suspensiones de vuelos en todo el país.

En los aeropuertos alemanes se anularon mas de 600 operaciones de aterrizaje o despegue mientras duró la clausura de su espacio aéreo, lo que afectó a miles de pasajeros que solo pudieron optar entre renunciar a su vuelo, aplazarlo o viajar alternativamente en tren.

Por orden del ministerio federal de Transportes la DFS ordenó la clausura de los distintos espacios aéreos en el momento en que la concentración de partículas de ceniza volcánica superaba los 2 miligramos por metro cúbico de aire.

Mientras tanto, el Instituto Alemán de Meteorología informó de que la nube de cenizas volcánicas continúa reduciendo paulatinamente la concentración de partículas y que actualmente se desplaza hacia el Este europeo.