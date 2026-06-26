El suplicio de una exmodelo estadounidense: 3 años sin saber que cambió su cara por completo

En el año 2023 la exmodelo estadounidense Brandi Lynn Glanville, comenzó a sufrir problemas relacionados con su cara que le cambiaron el rostro de forma radical. Ante estos hechos la ex miembro del elenco de ‘The Real Housewives of Beverly Hills' ha comentado recientemente que podría haber descubierto tras tres años el origen en su problema, el cual sería un tumor benigno. Como así compartió en el último episodio de su podcast ‘Unfiltered’ el pasado 18 de junio, según sus últimos análisis médicos, tiene un tumor en un ganglio linfático. Como consecuencia de ello, habría acumulado una gran cantidad de líquido en la cara, provocando estos cambios bruscos. “Eso podría explicar por qué el líquido circula por mi cara." Puedo usar maquillaje unos 15 minutos y después tengo que quitármelo ".explicó la influencer estadounidense.

Los médicos le dieron la espalda

La ‘influencer’ estadounidense con más 689 k seguidores en la red social ‘Instagram’ señaló que ninguno de los médicos que la trataron con anterioridad le dieron importancia a su caso. "Todos los médicos a los que se lo mostré me decían: Eso es solo tejido cicatricial". Y yo respondía: "¿De qué? Todavía no me hice un lifting facial", recalcó. Y es que, como ella se había sometido a otros tratamientos estéticos en otras partes de su cuerpo, los profesionales de la salud despreciaron su caso. Ahora que conoce qué sería lo que realmente le ocurre, encontrar una cura o al menos un paliativo podrá ser mucho más sencillo.

Viviendo con incertidumbre

Tras el último diagnóstico que define y concreta que es lo que realmente padece, encontrar un tratamiento , cura o paliativo parece ahora una posibilidad más esperanzadora para Brandi. Desde hacía tres años esta situación le había provocado graves daños no solo a su imagen si no también a su salud mental. La desesperación fue tal que llegó a pensar que tenía un parásito en su organismo. "No sé qué me pasa. Pensé que estaba curada, pero volvió a ocurrir. Y ahora se está hundiendo otra vez. Si tuviera respuestas, os las diría. Fui a un millón de médicos", confesó el pasado 4 de junio en su programa. "No tengo respuestas", lamentó. Y, así, más de 20 días después, vuelve de nuevo a tener esperanzas para poner fin a su calvario.

Una historia de terror

El inicio de esto se remonta a junio de 2023, cuando volvió de su viaje a Marruecos tras grabar ‘Real Housewives Ultimate Girls Trip’. Durante su estancia comió, ‘supuestamente’, algo que le infectó con un parásito. Desde entonces, en su piel tenía una sensación constante de "pequeñas burbujas que estallan". Desde el año 2023 Brandi Glanville, gastó aproximadamente 175.000 euros, y consultó a más de dos docenas de médicos pero ninguno le dio una respuesta clara. De hecho, llegaron a relacionarlo con un implante mamario de silicona roto que llevaba en su cuerpo desde hacía 18 años. Así, solo queda esperar para saber si finalmente ha hallado la respuesta a sus males o deberá seguir su búsqueda interminable a su problema en la cara.

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