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Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacude Japón y se siente con intensidad en Tokio

Las autoridades japonesas han descartado activar la alerta de tsunami.

Alerta por Tsunami tras un terremoto de magnitud 7.5 que ha sacudido el centro de Japón

Alerta por Tsunami tras un terremoto de magnitud 7.5 que ha sacudido el centro de Japón Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Japón ha vuelto a temblar en apenas 24 horas. Este viernes n nuevo terremoto de magnitud 5,8 ha sacudido por la mañana el este del país, con especial intensidad en Tokio, aunque sin que se haya activado ninguna alerta de tsunami.

Se trata del segundo seísmo, ya que en la jornada de ayer se produjo otro en el norte del país, prácticamente a la misma hora que los de Venezuela, y que ha dejado al menos cinco personas heridas.

Este nuevo seísmo, en el este de Japón, se registró a las 12:46 hora local, con epicentro al noreste de la prefectura de Chiba y a unos 50 kilómetros de profundidad, según la Agencia Meteorológica de Japón. Varias zonas de Chiba e Ibaraki alcanzaron el nivel 4 en la escala sísmica japonesa, que mide el impacto en superficie, y el temblor también se dejó notar en la capital.

Por ahora no hay información sobre daños ni víctimas, pero las autoridades niponas descartaron cualquier alerta de tsunami a causa del temblor.

Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos y que el país cuente con infraestructuras preparadas para resistirlos.

Cinco heridos

La Agencia Meteorológica del país informó el jueves un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter ha sacudido el norte de Japón y, también, se sintió en la capital japonesa. El epicentro se localizó frente a la costa de la prefectura de Iwate, con una profundidad de unos 44 kilómetros.

De los cinco heridos en el terremoto de magnitud 6,9 cuatro de ellos sufrieron heridas provocadas durante la evacuación y por objetos derribados por el sismo en la ciudad de Hashikami, en la prefectura norteña de Aomori, según la cadena de televisión pública NHK, que añadió que la otra persona, de avanzada edad, sufrió una caída en su domicilio y se fracturó el brazo derecho en la prefectura de Iwate, en la ciudad de Kamaishi.

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