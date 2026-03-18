Sri Lanka declara los miércoles como día festivo para no gastar combustible

Asia es el continente más afectado por la guerra con Irán. El 90% de su petróleo llega a través del Estrecho de Ormuz, ahora cerrado. Así que muchos países se han visto obligados a tomar medidas ante la crisis energética. Tailandia pide utilizar la manga corta y Vietnam aconseja quedarse en casa o desplazarse en bicicleta. La más peculiar es la de Sri Lanka, que ha declarado los miércoles como festivo nacional.

No es la primera vez que el gobierno de Sri Lanka decide racionalizar el consumo de combustible. Hasta nueva orden serán festivos para reducir el uso de combustible tras el aumento de los precios. En nuestro país la medida no la ven muy efectiva.

Uno de los entrevistados señala que "lo veo absurdo ya que al final estarías tapando el problema no estas solucionando como tal". Otro joven nos dice que "la gente se va a seguir moviendo y va a tener que seguir consumiendo y no creo que eso cambie mucho las cosas". Y una mujer cree que "nos vendrían bien a todos pero que no ayudará mucho".

¿Sería aplicable en España?

Un día festivo más supondría más contrataciones laborales. Una trabajadora de un hospital cree que "se tendría que contratar a más personal o no podríamos librar".

Para la mayoría, hay medidas más efectivas y mejores para nuestros bolsillos. Una mujer señala que "pongan transporte público gratuito" y un joven señala que "lo primero es bajar los impuestos que son altísimos a la gasolina y así se reduciría bastante"-

Sri Lanka también ha decidido suspender las actividades gubernamentales, las escuelas y las universidades. Solo funcionarán los servicios médicos, los puertos y las aduanas. Un señor denuncia que "esto es la ley del gallinero, vamos a picar a los de abajo en vez de luchar por que los de arriba cambien" y otra joven dice lo que vamos a hacer "es trabajar más para ganar más dinero y gastarlo en combustible".

Desde el pasado fin de semana el país asiático además tiene un límite semanal de 5 litros para motocletas, 15 para coches y 60 para autobuses.

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