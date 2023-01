Similitudes entre la invasión del Congreso de Brasil y el asalto al Capitolio en EEUU

Con dos años de diferencia, las similitudes entre el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 y la invasión del Congreso brasileño este 8 de enero son innegables. El caldo de cultivo de lo ocurrido en el Palacio de Planalto lleva cocinándose a fuego lento desde la pasada cita electoral a doble vuelta. Las urnas quitaron el poder a Jair Bolsonaro en favor de Lula da Silva. Hubo menos de dos puntos de diferencia entre ambos candidatos y el mandatario saliente obtuvo 58,2 millones de votos, más de los logrados 4 años antes, prueba de que continúa siendo popular entre un amplio sector del electorado.

Emulando a Donald Trump, que no legitimó la victoria de Joe Biden, Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula. Su silencio tras el cierre de los colegios electorales dio pie a una ola de protestas marcadas por el bloqueo de carreteras. Si bien es cierto que a diferencia del expresidente norteamericano, Bolsonaro ya no estaba en el poder en el momento del asalto mientras que Trump sí seguía en la Casa Blanca.

Desde que el pueblo devolvió a Lula el sillón de presidente tuvieron que pasar varios días hasta que Bolsonaro se comprometió a iniciar la transición, aunque lo hizo con la boca pequeña y sin reconocer abiertamente que había sido derrotado.

Tanto Trump como Bolsonaro levantaron el dedo inculpatorio para sembrar la sombra del fraude electoral, ambos con discursos que sirvieron de detonante para 'trumpistas' y 'bolsonaristas'. Además ambos exmandatarios se han refugiado en Florida aunque se desconoce si entre ellos ha habido o no contacto. Y también, tanto los seguidores de Trump como los de Bolsonaro asaltaron las instituciones haciéndose 'selfies', llevándose trofeos y algunos disfrazándose para la ocasión. Por suerte, en Brasil no se ha registrado ninguna muerte. En Washington hubo 5 fallecidos.

Ahora, las similitudes entre los discursos de Bolsonaro y Trump suben un nuevo nivel, ya que son seguidores de ambos líderes los que han protagonizado sendos ataques al Congreso con dos años de diferencia.