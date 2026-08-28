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Rusia lanza una prueba de un misil balístico intercontinental

El misil fue disparado desde el cosmódromo de Plesetsk.

RUSSIA, MOSCOW - AUGUST 27, 2026: Russia's President Vladimir Putin looks on during a meeting with Russian Federal Medical Biological Agency (FMBA) Head Veronika Skvortsova at the Moscow Kremlin,Image: 1128774404, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Mikhail Metzel / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editor...

Putin Meets With Russian Federal Medical Biological Agency Head Skvortsova EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El Ministerio de Defensa ruso ha emitido un comunicado informando que el ejército ha efectuado el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental de combustible sólido. El misil llegó a su destino, que se encontraba a 6.000 kilómetros de distancia de su lugar de lanzamiento.

Fue disparado desde el cosmódromo de Plesetsk, situado a unos 800 kilómetros al norte de la capital rusa. Y consiguió alcanzar su objetivo situado en el polígono de tiro de Kurá, ubicado en la península Kamchatka en el océano Pacífico.

El objetivo del ensayo era comprobar las características táctico-técnicas y de vuelo del misil. Estados Unidos fue avisado con más de 24 horas de antelación por parte de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hace un año el reforzamiento de la triada nuclear con bombardeos modernizados Tu-160M y misiles balísticos internacionales RS-24 Yars. Pero lo que se propone es escalar los ataques contra territorio ucraniano con misiles balísticos convencionales, justo cuando el Kremlin ha constatado que el proceso de paz está "totalmente estancado", según la agencia Bloomberg.

Advertencia a Rusia

Este martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, ha visitado por primera vez la capital rusa, supuestamente para advertir al Kremlin de una posible provocación contra un país de la OTAN. Se reunió con el jefe de la Inteligencia exterior rusa, Serguéi Naryshkin, quien explicó que "hablamos de varios temas que entran dentro del ámbito de competencia de los Servicios Secretos", dijo el portavoz del Kremlin, que desmintió que el director de la CIA se viera con Vladímir Putin a su paso por Moscú, matizando que el presidente tenía conocimiento de lo que se trató.

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