Revuelo en Reino Unido ante la ausencia de la familia real británica en la final del Mundial Femenino de Fútbol

La decisión tomada por el príncipe Guillermo de Inglaterra de no asistir a la final del Mundial Femenino de Fútbol que se ha celebrado en la ciudad de Sídney, en Australia, ha levantado mucho revuelo. Sobre todo, después de ver la celebración de España con su reina e infanta y el resto del equipo, tanto en el césped como en la entrega de la copa.

A diferencia de la reina Leticia y su hija, la infanta Sofía, el príncipe Guillermo, su mujer Kate y sus hijos no han acudido al encuentro. Parecía que la presencia más obvia sería la del príncipe Guillermo de Inglaterra, ya que es el presidente de la asociación de fútbol y había entregado el trofeo los jugadores de su país después de la victoria en Eurocopa, por lo que no se entiende que no acudiese al evento. Por ello, le ha caído una oleada de críticas después de confirmarse su ausencia.

Algunas opiniones

El comentarista real, Richard Fitzwilliams, ha asegurado que esta era una oportunidad perdida, que realmente debería haber alguien allí de la familia real británica y que nada como esto había sucedido desde 1966, cuando los hombres de Inglaterra levantaron la Copa del Mundo.

Del mismo modo, Fitzwilliams añadió que Guillermo es la opción obvia como presidente de la Asociación de Fútbol y sería maravilloso si la princesa de Gales pudiera ir también. Ha afirmado que los Gales son la pareja real más glamorosa del mundo y que era un largo viaje, pero que lo tendrían que haber realizado por la importancia del evento.

La comentarista, Natalie Oliveri, escribió en la web femenin, ‘9Honey’: "La ausencia del príncipe Guillermo será vista como un gran desaire no solo para su equipo nacional, sino también para los muchos fanáticos reales australianos que han estado esperando un visita del heredero al trono durante al menos tres años".

Algunos acusan al príncipe de sexista, como por ejemplo, Paul Jeater, un activista del Partido Verde en Ingatestone. Este apuntó que tanto Guillermo como Rishi Sunak, el primer ministro de Reino Unido y líder del Partido Conservador y Unionista, se negaron a asistir a la final y ha afirmado que no puede evitar pensar que estarían haciendo todo lo posible para estar allí si se tratara de los hombres de Inglaterra.

La respuesta de la Casa Real

Tanto el príncipe Guillermo como el Rey enviaron mensajes a las jugadoras del equipo de Inglaterra después de su victoria en semifinales contra Australia el pasado miércoles. Fuentes de palacio aseguran que todos en la familia han estado viendo el partido por la televisión y que están muy interesados en él.