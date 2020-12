Reino Unido amenaza con desplegar buques para controlar la pesca si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre

Siguen las negociaciones en Bruselas para evitar que el Brexit se complete sin llegar a un acuerdo comercial en ambiente pesimista y con una amenzada del gobierno británico.

La intención de Reino Unido sería desplegar buques patrulla para controlar la pesca. La marina británica estaría preparada para proteger las aguas británicas y prevee otorgar a su fuerza naval poderes para restar a pescadores franceses o de otros países de la Unión, lo que conllevaría un gran enfrentamiento en el Canal de la Mancha.

Todo esto se produciría si la actual fase de transición del Brexit llega a su fin el día 31 de diciembre sin un marco estable de relación, como indica de momento.

El gobierno de Johnson ha endurecido la retórica en anticipación de la jornada de mañana, cuando cumple el plazo para que ambas partes determinen si finalemente hay acuerdo.

¿Si no hay acuerdo?

"Si ese acuerdo no está en vigor el 1 de enero, entonces tenemos una situación de no acuerdo. No está excluido, por nuestra parte, que las negociaciones puedan continuar y no está excluido que puedan continuar sobre la base que se nos ha dado", declaró el portavoz de la CE Daniel Ferrie durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 31 de enero comenzó un periodo de transición de once meses en el que se sigue aplicando la legislación comunitaria en territorio británico y se negocia la relación tras el Brexit.