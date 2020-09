¿Qué supone el frenazo de los ensayos en la vacuna de Oxford contra el coronavirus?

Los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford se han frenado tras detectarse una reacción adversa en uno de los voluntarios. Se trata de un posible efecto secundario, que ha sido calificado como "una enfermedad potencialmente inexplicable".

El Gobierno de España se había comprometido a adquirir 3 millones de dosis de esta vacuna en caso de demostrarse su eficacia y es la que también adquirirá el resto de la Unión Europea. Esta paralización supone un golpe para los buenos augurios de Salvador Illa y Pedro Sánchez, que pronosticaban que las primeras dosis podrían empezar a dispensarse en diciembre.

No obstante, el ministro de Sanidad británico ha llamado a la calma y recuerda que no es la primera vez que esto le ha pasado a la vacuna de Oxford. "Es un proceso normal en los ensayos clínicos. Hubo una pausa antes en el verano y se resolvió sin problema", asegura. AstraZeneca no ha facilitado información sobre el estado de salud del voluntario que ha enfermado.

Mientras, desde España, Joan Pons, el voluntario que participa en los ensayos de la vacuna de Oxford, asegura que no ha recibido ninguna comunicación pero llama a la calma. "No se sabe la causa que a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna de Oxford. El protocolo dice que hay que parar ante esta situación pero nada más", afirma.

Avance del resto de vacunas

Hay 142 proyectos en marcha. 23 están en fase avanzada y otras siete, además de la vacuna de Oxford, en fase de ensayos en humanos. Hay cinco fases, de la 0 a la 4, hasta que se aprueba su suministro generalizado.

La vacuna de Moderna, el ensayo final se probaría en 30.000 personas sanas de distintos puntos de Estados Unidos.

el ensayo final se probaría en 30.000 personas sanas de distintos puntos de Estados Unidos. La vacuna de Biontech-Pfizer, desarrollada en colaboración entre EEUU y Alemania. Podría fabricar más de 1.300 millones de dosis para finales del año 2021.