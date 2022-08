Putin recibe a Erdogan en Sochi para hablar de las exportaciones de cereal

Es, a día de hoy, el único negociador entre Rusia y Ucrania. La influencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue clave para el desbloqueo de las exportaciones de grano ucraniano. Turquía también fue el escenario para las conversaciones de paz entre rusos y ucranianos.

Entre los principales temas que abordarán ambos mandatarios se encuentran la eficacia del acuerdo negociado por Turquía para desbloquear las exportaciones de grano del mar Negro de Ucrania. Un acuerdo que debe ser renovado después de 120 días.

Las autoridades turcas subrayan la importancia de que el acuerdo para la exportación de grano desde puertos ucranianos sea "sostenible", después de que el primer buque partiera el lunes de Odesa. El ministro de Exteriores turco asegura que eso es vital porque la duración de este acuerdo es de cuatro meses y podría suponer incluso la base para "un alto el fuego exhaustivo" previo al fin de la guerra, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

También afirmó que el acuerdo para la exportación de grano podría ser prorrogado si no hay objeciones por parte de Rusia y Ucrania, antes de detallar que ello permitiría a Rusia "exportar su propio grano y productos relacionados, incluidos fertilizantes".

Una amistad a prueba de conflictos

Tras la invasión rusa, el pasado febrero, y mientras caían las bombas sobre ciudades ucranianas, Turquía se postuló como mediador entre los dos actores: el amigo de Kiev y el socio de Moscú. Ambos resultan ser, para Turquía, de suma importancia. Y el conflicto entre los dos ha demostrado que Ankara no quiere decantar la balanza por nadie.

De hecho, mientras la comunidad internacional se cerraba en banda a Rusia y apoyaba los paquetes de sanciones contra el Kremlin, Turquía permanecía neutral y no seguía ninguna directriz de castigo a Moscú. Pero tampoco se olvidaba de Ucrania, a la que la industria armamentística turca ha vendido los drones Bayraktar, de suma importancia para los objetivos militares de Kiev y arma diplomática de Ankara.

Erdogan logra hacer equilibrios para mantener a los dos países en zona neutral —aunque en esta ocasión no haya conseguido que se crucen en la firma del acuerdo― y su diplomacia ya ha sido elogiada, no solo por Naciones Unidas, sino también por los Estados Unidos. Dentro de casa, los datos de violaciones de Derechos Humanos no dan tan buena imagen.

El 'zar' ruso recibe al 'sultán turco' en su sitio de vacaciones por excelencia. En varias oportunidades, Putin ha expresado respeto y admiración por Erdogan, uno de los pocos líderes del mundo que recibe semejante atención. En cierto modo, ambos se reflejan mutuamente, y no faltan situaciones en las que se enfrentan directamente por intereses opuestos, como en Libia y Siria. También tienen muchas cosas en común, como las ansias de perpetuarse en el poder.