El primer ministro polaco propone crear un "banco específico para el rearme"

Polonia ha secundado la creación de una nueva institución financiera internacional que sufrague las grandes inversiones necesarias en la Unión Europea en materia de Defensa. La decisión ha sido confirmada este jueves en una comparecencia ante los medios en Bruselas por Radoslaw Sikorski, ministro polaco de Exteriores.

Sikorski ha manifestado su predisposición a la idea de la creación de un 'banco para el rearme', cuestión propuesta hace unas semanas por Nick Carter, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, en un artículo publicado en 'Financial Times'.

El dirigente polaco ha puesto como referente a seguir el Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, fundado en 1991, pasados dos años de la caída del muro de Berlín, para costear las infraestructuras y los proyectos en Europa del Este.

Sikorski ha explicado que "en el ADN de ese banco, se especificaba que no se permitía la financiación de Defensa ni de rearme". Aun así, "ahora que hemos decidido que necesitamos rearmarnos, sería necesario crear una institución similar para cerrar ese vacío".

A su vez, el ministro ha señalado lo favorable que sería una institución financiera enfocada en la Defensa en la que pudiesen participar algunas naciones que no forman parte de la UE, tales como Reino Unido o Noruega.

La UE necesita invertir en Defensa

Esta iniciativa responde a la necesidad de la Unión Europea (UE) de descubrir formas de financiar la gran cantidad de inversiones necesarias en el campo de Defensa.

Esta exigencia llega después de que se predispusiera como una prioridad la creación de un músculo militar para los próximos años y de que los líderes de los 27 determinasen esta misma semana en la cumbre informal celebrada en el palacio de Egmont, Bruselas, que no existe una duda a la hora de elevar el gasto militar, sino en cómo poder llevarlo a cabo.

Actualmente, la UE es consciente de la "urgencia" de aumentar la magnitud de los fondos privados y públicos dedicados a las inversiones militares. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se ha mostrado a favor de flexibilizar las reglas fiscales para permitir que los 27 puedan hacer frente al gasto extraordinario en Defensa.

"Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos", argumentó la presidenta en un debate en el Parlamento Europeo.

Von der Leyen alegó que, teniendo en cuenta el aumento de riesgo generado por la guerra en Ucrania o en Gaza, es razonable que Europa deba "gastar más, gastar mejor, gastar europeo".

"Nos centraremos en la innovación para garantizar que Europa tenga esa ventaja en las nuevas tecnologías que vemos desplegarse por todo el mundo en diferentes conflictos", aseguró la presidenta de la CE.

Finalmente, remarcar que, a pesar del apoyo de Polonia, algunas naciones no están de acuerdo con la emisión de eurobonos para financiar la Defensa, como es el caso de Alemania.

