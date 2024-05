Preocupación por 'asesina silenciosa', una enfermedad que deja 30.000 infectados

Crece la preocupación en Reino Unido por una hepatitis C a la que llaman 'asesina silenciosa' después que al menos 30.000 personas se infectaran con sangre no analizada durante transfusiones. Esta enfermedad presenta pocos síntomas al principio. Todo se debe a un escándalo de sangre infectada entre 1970 y 1991. Muchas personas pueden no tener ni idea de que padecen esta hepatitis C.

Unas 12.800 personas en Inglaterra han solicitado kits de pruebas caseras al servicio nacional de salud en poco más de una semana cuando el escándalo salió a la luz en comparación con 2.300 en todo el mes de abril. Reino Unido ha tenido que importar suministros de EEUU para satisfacer la demanda de tratamientos para la coagulación.

Inyecciones sin consentimiento

Las donaciones de sangre no comenzaron a analizarse hasta 1991 y 18 meses después de que se encontrara el primer virus en un laboratorio de esta hepatitis 'asesina silenciosa'. Documentos muestran cómo los expertos médicos compararon a los pacientes hemofílicos con chimpancés de laboratorio. A las personas con hemofilia, las inyecciones se les administraron bajo la apariencia de tratamiento y sin consentimiento, según detalla el diario 'Metro'.

Roger Newman, de 56 años, de Kent, se infectó con hepatitis A y B entre los 8 y 10 años después de recibir productos sanguíneos infectados de factor VIII bajo el pretexto de un tratamiento para la hemofilia, sin consentimiento ni conversación con los médicos, continúa detallando el citado medio.

De los hemofílicos graves infectados, Roger es uno de solo alrededor del 20% que sigue vivo. El plasma sanguíneo, conocido como Factor VIII, fue vendido por compañías farmacéuticas, mezclado con decenas de miles de donantes pagados en Estados Unidos, incluidos prisioneros.

Kate Burt, directora ejecutiva de la Sociedad de Hemofilia, dijo que la población de la comunidad de hemofilia espera que "la verdad finalmente salga a la luz" cuando se publique el informe. Calificó la publicación del informe como un "hito importante" para las personas con este trastorno sanguíneo, pero afirmó que para muchos el escándalo "nunca terminará".

