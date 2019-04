Los precandidatos republicanos centran su mensaje de campaña en 'todos contra Trump'

No se soportan pero, a la fuerza, se han vuelto aliados. El republicano conservador Ted Cruz y el republicano moderado John Kasich han cerrado un acuerdo para tratar de impedir la nominación de Donald Trump como candidato republicano.

John Kasich pedirá a los suyos que voten a Cruz, donde este tiene más opciones, como en Indiana. Y Ted Cruz pedirá el voto para Kasich allí donde este le saca ventaja como Oregón o Nuevo México. El objetivo es que Trump, que sigue seduciendo a las bases republicanas, no llegue a los 1.237 delegados, la mitad más uno del total, y que le convertirían, de forma automática, en el candidato republicano a la presidencia.

Si Donald Trump no consigue la mayoría absoluta el resto de candidatos podría aliarse contra Trump en la convención republicana, y elegir a otro candidato. La respuesta de Trump a este movimiento táctico ha llegado a través de Twitter: "Están desesperados".

La mayor incógnita, por ahora, de esta larga campaña es saber si un personaje como Trump puede, de verdad, ser el candidato del partido republicano. La respuesta es que sólo una alianza de todos los demás podría evitarlo. Algo que no es seguro que vaya a ocurrir.

Pero por el momento, mañana habrá cinco nuevas primarias, en las que Kasich y Cruz van tan por detrás que ni se han molestado en aliarse.

Wow, just announced that Lyin' Ted and Kasich are going to collude in order to keep me from getting the Republican nomination. DESPERATION!