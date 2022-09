La Policía de Londres augura hasta 35 horas de espera en las colas para despedir a Isabel II en Londres

Londres se prepara para una de las semanas más ajetreadas de su historia reciente, donde cientos de miles de ciudadanos acudirán a despedirse de la reina Isabel II en la capilla ardiente que tendrá en la capital británica. El féretro que lleva consigo los restos de la monarca va a estar desde este martes en Westminster Hall, y será, desde este próximo miércoles hasta el domingo, cuando todas las personas que quieran, podrán acudir allí a dar el último adiós a la reina, antes del funeral de Estado que se celebrará el próximo 19 de septiembre.

A sabiendas de que serán cinco días con un despliegue social nunca visto, la Policía metropolitana de Londres ya ha hecho un cálculo sobre la asistencia que habrá a lo largo de esta semana a Westminster Hall, una cifra que se estima en aproximadamente 750.000 personas. Ese impresionante número de visitas ya ha hecho que las autoridades adviertan de lo que se viene: colas de hasta 35 horas de espera para que se pueda despedir a la célebre reina.

Habrá más de 10.000 policías custodiando los alrededores de Westminster Hall, y quien quiera darle el último adiós a la reina, debe ser consciente de que no podrá sentarse en ningún lugar, no se podrá hacer ninguna acampada para esperar a que se vaya aligerando la cola, pero contará con algunas ventajas. Se le proporcionará una pulsera de identificación para que pueda ir al baño o estirar las piernas, de tal manera que no tenga que estar de pie todo el rato.

Cientos de gobernantes y jefes de Estado acudirán al funeral

Aunque todavía faltan varios días para el funeral de la reina Isabel II, ya se sabe que será un evento sin precedentes en la historia moderna. Londres contará con una seguridad extrema que no fue vista ni en Madrid durante la cumbre de la OTAN celebrada en junio. El motivo es la masiva asistencia de gobernantes, monarcas y jefes de Estado de todo el mundo, entre quienes se encuentra el Rey Felipe VI, su esposa, la reina consorte Letizia Ortiz, y los reyes eméritos, que también acudirán al sepelio.

La asistencia de Juan Carlos I podría traer consigo la primera imagen en público del monarca emérito y su hijo desde enero de 2020. La última vez que ambos se vieron a ojos de la opinión pública fue antes de la pandemia de COVID-19, y posteriormente, el rey emérito comunicó que abandonaba España. La última vez que ambos se vieron fue el pasado mes de mayo, con el regreso de don Juan Carlos a España, pero solo se vieron en privado.