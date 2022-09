El nerviosismo del rey Carlos III al mancharse de tinta: "¡No puedo soportar esta maldita cosa!"

El rey Carlos III de Inglaterra sigue adaptándose a la vida en el trono, y también a las malas costumbres que suele haber a veces. La última de ellas le ha conducido a protagonizar un momento incómodo, donde se ha confundido con la fecha, poniendo el 12 de septiembre cuando debía poner el 13 de septiembre. Por si fuera poco, el monarca se ha manchado con la tinta que tenía la pluma que ha usado para firmar, por lo que ha terminado muy irritado.

Tras darse cuenta de que se había manchado con la tinta, el monarca ha explotado sin cortarse un pelo: "¡No puedo soportar esta maldita cosa!" Su esposa Camilla se ha sentado a continuación para firmar ella también los documentos pertinentes, en calidad de reina consorte. Mientras ella firmaba, se ha podido escuchar a su esposo protestar más por lo que había sucedido al haberse manchando, diciendo que ese suceso "pasa todo el condenado rato".

El príncipe Carlos recordaba así lo que ocurrió hace unos días, cuando protagonizó una escena similar, aunque en ese momento tuvo la suerte de no mancharse de tinta. Debía firmar unos documentos con una pluma que estaba al límite de la mesa y todos miraban atentos para que no cayera al suelo. Al no mover nadie unos documentos para traer otros, él tuvo que solicitar que se los quitaran de en medio, en un llamativo gesto que se hizo viral en redes sociales.

El féretro de la reina Isabel II llega a Londres

Uno de los aspectos más destacados este martes ha sido la llegada del féretro de la reina Isabel II a Londres, donde los ciudadanos podrán acudir a despedirse de la difunta monarca a lo largo de los próximos cinco días. La previsión de que acudan más de 700.000 ciudadanos ha obligado a las autoridades a indicar que puede haber colas de hasta 35 horas de espera, por lo que instan a los ciudadanos a prepararse si van a acudir allí.

Por otro lado, el funeral de la reina Isabel II se celebrará el próximo 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, donde acudirán numerosos jefes de Estado, monarcas y gobernantes de todo el mundo, entre los cuales estarán los reyes eméritos de España, así como el rey Felipe VI y la reina consorte Letizia Ortiz.