La cúpula militar turca ha difundido a los medios de comunicación la grabación de las advertencias que asegura haber realizado al cazabombardero ruso que fue derribado ayer martes en la frontera turco-siria.

Las autoridades de Ankara han insistido en que los militares turcos realizaron diez advertencias en cinco minutos a dos aviones rusos antes de disparar a uno de ellos que se adentró en espacio aéreo turco.

Por otro lado, horas antes, el piloto que sobrevivió al siniestro del bombardero aseguró que el avión ruso no violó en ningún momento el espacio aéreo de Turquía. "No, eso está descartado, ni siquiera durante un segundo, más aún cuando nosotros volábamos a una altura de cerca de 6.000 metros y el cielo estaba despejado", dijo Konstantín Murajtin a la televisión pública rusa desde la base aérea de Latakia (noreste de Siria).

Agregó: "Pude ver perfectamente por el mapa y por el territorio (que sobrevolaba el avión) dónde estaba la frontera y dónde estábamos nosotros". "Ni siquiera había amenaza de entrar en Turquía (...), todo el vuelo estaba bajo mi control hasta el momento de la explosión del avión", insistió.

El piloto, que se catapultó tras el impacto del misil disparado por un caza turco F-16, insistió en que él y sus compañeros conocían la zona "como la palma de su mano". "Yo, como navegante, conozco prácticamente cada protuberancia sobre el terreno. Puedo orientarme incluso sin equipos electrónicos", dijo.

En sus primeras declaraciones desde que fue rescatado en territorio sirio, el militar ruso afirmó que, al contrario de lo que mantiene Ankara, la parte turca no realizó ninguna advertencia. "En realidad, no hubo ninguna advertencia, ni por radio, ni visual. Ni siquiera hubo contacto alguno. Por ello, tomamos rumbo de ataque. Hay que tener en cuenta la velocidad de un bombardero y la de un caza F-16. Si nos quisieran advertir, podían haberse mostrado colocándose en paralelo. Pero no hubo nada de eso", dijo. Además, "el misil vino hacia la cola del avión de manera repentina. Ni siquiera lo pudimos ver para poder efectuar una maniobra antimisiles", sostuvo.

El comandante del Su-24 no tuvo tanta suerte, ya que fue abatido cuando descendía en paracaídas, lo que el ministro de Exteriores sirio, Walid al Mualem, tachó hoy en Moscú de "crimen de guerra". El presidente ruso, Vladímir Putin, quien acusó a Turquía de asestar a Rusia "una puñalada en la espalda", adelantó que condecorará póstumamente al comandante con el título de Héroe de Rusia, la mayor distinción que se concede en este país.