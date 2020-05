Un perro espera durante meses a su dueño que murió por coronavirus en un hospital de Wuhan

Un hombre de 65 años acudió el pasado mes de febrero hasta el centro médico ‘Taikang Hospital’ de Wuhan, acompañado por su perro, debido a presentar graves síntomas de coronavirus.

El paciente fue ingresado pero no logró superar la enfermedad y falleció a los cinco días. Sin embargo, su perro (un mestizo de siete años), permaneció a la espera de volver a reencontrarse con su dueño en la entrada del hospital, e incluso accedió en varias ocasiones hasta el vestíbulo para buscarle, informan medios internacionales.

La escena se repitió durante tres meses, durante los cuales el perro no desfalleció en el intento de recibir a su amo con la mejor de las bienvenidas.

Una de las trabajadoras, Wu Cuifen, responsable del supermercado ubicado en el interior del centro, tras enterarse de la historia del animal decidió acogerle y cuidarle, encargándose de darle de comer. "Me fijé en el perrito cuando volví al trabajo a mediados de abril. Lo llamé 'Xiao Bao’ (pequeño tesoro). Ese es el nombre que le di”, manifestó la empleada según aclara el diario británico ‘Daily Mail’.

El animal "nunca salió del hospital. Fue increíblemente leal. Primero me familiaricé con el perro y, después, lo traje a la tienda. Cada mañana, cuando abría, Xiaobao estaba allí esperándome, hasta que me despedía al final de cada día”, aseguró Wu Cuifen al 'New York Post'.

Finalmente, por medidas de higiene, Xiobao no podía permanecer en el hospital y la protectora de animales ‘Wuhan Small Animal Protection Association’ le recogió y actualmente permanecen en la búsqueda de un nuevo hogar para él.