Una perra, a punto de morir después de que su dueño tiñera todo su pelo de color morado

La perrita 'Violet' sufrió un episodio traumático por la negligente actitud de su dueño. El animal llegó a una clínica veterinaria con todo el pelo teñido de morado, haciendo honor a su nombre.

No era el amo quien la llevó al centro, pero quien portaba al animal aseguró que le habían decolorado el pelo con tinte para humanos. La perrita tenía importantes quemaduras en la piel, los ojos hinchados y un profundo decaimiento.

Rápidamente, los médicos le suministraron medicamentos para el dolor y trataron de quitarle la mayor cantidad de decolorante posible, pero no tenían esperanzas de que pudiera sobrevivir. Lo hizo.

"Comenzamos el arduo proceso de afeitarle el pelo para medir realmente el daño. Su piel comenzó a desprenderse. Menos mal que Violet estaba anestesiada, era mucho peor de lo que inicialmente pensamos, ¿cómo podría sobrevivir este pequeño perro?", relatan los doctores en su página de Facebook.

Afortunadamente, 'Violet' sobrevivió, pero los veterinarios recuerdan tras este caso que no debe usarse en las mascotas ningún producto que no sea específico para ellos, según recoge 'The Independent'.