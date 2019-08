Nueve mujeres han sido las que han acusado al tenor Plácido Domingo de acoso sexual en la década de los 80. Algunas de ellas todavía siguen en activo por lo que han preferido mantener el anonimato.

La cantante Patricia Wulf asegura que rechazó a Domingo numerosas veces pero que finalmente tuvo que acceder: "Me rendí y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Fue como, 'Ok, supongo que tengo que pasar por esto'".

Asegura también que el tenor era como Dios en su profesión por lo que rechazarle suponía acabar con su carrera profesional. "Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no a él sería decirle que no a Dios ¿Cómo le dices no a Dios?", declara Wulf.