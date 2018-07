Un parque de atracciones de EEUU niega la entrada a una joven por su camiseta

El parque de atracciones Six Flags Great Adventure, en Jackson, Nueva Jersey (EEUU) ha creado la indignación de las redes sociales tras conocerse que negaron la entrada a una joven por vestir una camiseta, pero no a un hombre con la misma.

La historia ocurrió el pasado mes de julio, cuando Bina Ramesh, una joven de 22 años, iba con un amigo al parque de atracciones para pasar el día. Sin embargo, cuál fue su sorpresa que en la entrada del mismo le negaron el acceso por llevar una camiseta "poco apropiada". La joven acudió al parking junto a su compañero y, decidieron intercambiarse la parte de arriba. Cuando volvieron a intentar acceder al parque, en esta ocasión, nadie les puso ninguna pega y ambos pudieron disfrutar del día de aventuras.

Las redes sociales se han indignado con lo ocurrido, y no se entiende cómo en el siglo XXI en un país como EEUU se niega el acceso a una mujer por su ropa.

Ramesh ha puesto un post en su Facebook en el que critica lo ocurrido, acusa al parque de desigualdad entre sexos y al escrutinio público al que se sigue sometiendo a la mujer:

"As I was entering Six Flags I was stopped by security because my top was considered inappropriate for the park's standards. Apparently when a boy wears the same top it's fine, so thank you for swapping shirts with me in the parking lot because we still live in a world of ridiculous double standards and sexism".

"Cuando estaba entrando en el Six Flags fui detenida por la seguridad del parque porque consideraron que mi camiseta era inadecuada según las normas del parque. Al parecer, cuando un hombre se pone la misma camiseta, sí que está bien visto, así que gracias por el intercambio de camisetas en el parking, aún vivimos en un mundo de ridículas normas y sexismo".