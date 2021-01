Un padre se niega a firmar el certificado de nacimiento de su hijo en Reino Unido

La pareja se conoció hace cuatro años, después de que ella acabara de terminar de una relación. Cuando se conocieron los dos padres, el hombre tuvo la sensación de que su novia no había superado aún la ruptura con su expareja.

Los dos decidieron continuar con la relación, incluso tiempo después la madre le presentó al novio a su anterior pareja, para que viera que no sucedía nada entre ellos. Tras cuatro años de relación, la mujer acaba de dar a luz a su primer hijo.

Durante el embarazo, los dos progenitores habían hablado sobre el nombre que le iban a poner al bebé, se barajaban varios nombres, pero finalmente se decidieron por uno. El problema llegó después, cuando la mujer fue a inscribir a su hijo y rompió el trato que tenía con el padre. Le puso al bebé el mismo nombre que tenía su expareja y no el nombre que había acordado con el padre, según 'The Mirror'.

El padre, que no le sentó nada bien esta decisión, puso en una red social (Reddit), que no firmaría el certificado de nacimiento hasta que no la madre no le cambiara el nombre al hijo por el que ellos habían acordado previamente.

Y ahora él también está dudando de si es realmente el padre del bebé. Algunas personas le han aconsejado que se haga una prueba de paternidad para salir de dudas y comprobar si el hijo es verdaderamente suyo, y no de la anterior pareja de la madre.

Otro usuario le advirtió de que esa situación "es muy sospechosa" y también le aconsejó que se hiciera una prueba de paternidad antes de firmar el certificado de nacimiento.