La operación para localizar a los hermanos Kuachi se prolonga durante la noche

La operación para localizar a los hermanos Chérif y Said Kuachi, los dos sospechosos del atentado perpetrado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, ha continuado durante la madrugada del viernes, según ha informado la prensa gala.

Los hermanos Chérif y Said Kuachi fueron vistos la mañana del jueves en una gasolinera cercana a la localidad de Villers-Cotterets, en Aisne, en la que habrían robado combustible y alimentos. Posteriormente, la cadena France 3 ha informado de que los dos sospechosos habían abandonado su vehículo, un Clio gris, y se habían atrincherado en una vivienda de la localidad de Crépy-en-Valois, en Oise. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada e incluso el alcalde de la localidad, Bruno Fortier, ha indicado que helicópteros estaban sobrevolando la localidad y que se habían desplegados policías y fuerzas antiterroristas."Es un vals incesante de coches y camiones de Policía", ha relatado el edil a la agencia de noticias británica, que ha dicho que no podía confirmar la información sobre la presencia de los hermanos Kuachi en una casa de la zona.

A lo largo de la tarde del jueves la búsqueda se ha centrado en la localidad de Longpont, ubicada en Aisne, a donde se han desplazado una treintena de vehículos policiales. Al parecer, los agentes han registrado casa por casa.Los medios franceses ha indicado que las fuerzas de seguridad han comenzado a retirarse de Longpont, después de realizar una búsqueda exhaustiva por el cercano bosque de Retz sin tener éxito, y que ahora enfocarán la búsqueda hacia otra zona.

Gran despliegue policial

Entretanto, el Ministerio del Interior francés ha informado de que hay 88.000 efectivos desplegados en todo el país para garantizar la seguridad tras el atentado de ayer. Se trata de 50.000 funcionarios de la Policía, 32.000 gendarmes, 5.000 policías y gendarmes en fuerzas móviles y 1.150 militares.

En concreto, en la región de Ile de France, donde se encuentra París, hay movilizados 2.200 policías y gendarmes, 2.500 policías de la Prefectura, 2.500 agentes de la Dirección Central de Seguridad Pública (DCSP), 1.200 gendarmes, 850 militares y 400 miembros de la Vigilancia General de la SNCF, la empresa ferroviaria estatal.

El asalto a 'Charlie Hebdo' ocurrió a las 11.30 horas del miércoles cuando al menos dos hombres irrumpieron en la redacción de la revista satírica abriendo fuego de forma indiscriminada contra sus trabajadores al grito de 'Allahu Akbar' (Alá es el más grande).

En su huida dieron lugar a tres tiroteos con la Gendarmería, a pesar de lo cual han conseguido escapar. Unos 3.000 efectivos han sido desplegados en la capital francesa para localizar a los responsables de estos hechos, que ya han sido identificados. En total, 12 personas murieron, la mayoría periodistas, y 11 resultaron heridas, cuatro de ellas graves. La comunidad internacional ha condenado de forma unánime lo que ha calificado como un atentado contra la libertad de expresión.

A primera hora de este jueves en el sur de París un hombre con chaleco antibalas y un fusil de asalto ha disparado contra dos agentes de Policía Municipal que habían acudido al lugar a raíz de un accidente de tráfico hiriendo a uno y acabando con la vida de otra. Además, a lo largo de la jornada se han producido diversas explosiones de vehículos en varias localidades, pero no hay confirmación oficial de que estén relacionadas con el ataque a la revista satírica.