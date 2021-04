La OMS asegura que el ritmo de vacunación contra el coronavirus en Europa es "inaceptablemente lento"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado, a través de un comunicado, de "inaceptablemente lento" el ritmo de vacunación contra el coronavirus en Europa y ve "necesarias" las nuevas restricciones ante el aumento de casos de covid-19 y la llegada de una cuarta ola.

Sobre las vacunas contra el covid-19, Hans Henri Kluge, director regional de la OMS en Europa, asegura que se debe "acelerar el proceso aumentando la producción, reduciendo barreras a su administración y usando todos los viales".

"La situación de la región es ahora más preocupante de lo que hemos visto en varios meses", aseguró Dorit Nitzan, directora regional de Emergencias de la OMS en Europa, quién también cree que en la actualidad, por la Semana Santa, hay "riesgos asociados" al "aumento de la movilidad" y las reuniones sociales durante estos días.

Sobre las nuevas restricciones que han adoptado algunas países europeos, como Francia, que ha decretado un nuevo confinamiento, asegura que "estas medidas son necesarias y todo el mundo debería seguirlas tanto como sea posible", afirmó Nitzan.

Un total de 27 países europeos tienen actualmente restricciones ante la pandemia de coronavirus, 21 de ellos han impuesto toques de queda. En las últimas dos semanas, 23 estados han endurecidos sus medidas, mientras 13 han relajado las restricciones.

Hans Henri Kluge, director regional para Europa de la OMS, afirma "ahora no es el momento para relajar las medidas. No nos podemos permitir ignorar el peligro. Todos tenemos que hacer sacrificios, no podemos dejar que nos venza el agotamiento. Debemos seguir frenando el virus".

La OMS consideró que los cierres de la vida pública y actividad económica deben emplearse "cuando la enfermedad supera la capacidad de los servicios sanitarios para atender adecuadamente a los pacientes y para acelerar la disposición de los sistemas sanitarios locales y nacionales".

Según los datos de la OMS la semana pasada se registraron en Europa 1,6 millones de nuevos casos y casi 24.000 fallecidos por este virus, cuando hace cinco semanas eran menos de un millón.