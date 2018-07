Obama pide a la Policia que recapacite sobre el trato que da a los negros

El presidente de EEUU, Barack Obama, dijo que "no hay excusa" para la "violencia sin sentido" registrada en Baltimore (Maryland), y aseguró que los responsables de los disturbios deben ser tratados "como criminales". Ha dicho que es importante que los departamentos de Policía reconozcan que algunos de ellos tienen un problema con la forma en la que tratan a los sospechosos afroamericanos.

"No hay excusa para el tipo de violencia que vimos ayer (...). Eso no es una protesta. Eso no es una manifestación. Es un puñado de gente que se aprovecha de una situación, y tienen que ser tratados como criminales", dijo Obama en una conferencia de prensa después de reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

"Hay algunos policías que no hacen lo correcto", ha afirmado, en sus primeras declaraciones públicas tras la muerte del joven negro Freddie Gray el 19 de abril por una lesión sufrida bajo custodia policial. El presidente estadounidense ha asegurado que algunos jefes policiales deben reconocer que tienen que afrontar el problema del trato distinto dispensado a los sospechosos de color.

El funeral por Gray celebrado este lunes ha derivado en graves disturbios en Baltimore, con decenas de vehículos incendiados e incluso edificios enteros en llamas. "No podemos dejar esto solo a la Policía. Creo que los departamentos de Policía tienen que hacer examen de conciencia. Creo que algunas comunidades tienen que hacer examen de conciencia pero creo que, como país, también tenemos que hacer examen de conciencia. Esto no es nuevo. Esta siendo así desde hace décadas", ha afirmado.

Obama ha manifestado sus condolencias a la familia de Gray y su solidaridad a los policías heridos en los disturbios del lunes, al tiempo que ha criticado a las personas que han provocado los destrozos y saqueos, a las que ha definido como delincuentes y matones.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la violencia registrada en Baltimore en los últimos días ha distraído la atención de las manifestaciones protagonizadas los días previos por "manifestantes" que protestaron "de modo correcto".