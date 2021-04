La novia de George Floyd recuerda su romance entre lágrimas y afirma que era adicto a los opiáceos

La cuarta jornada del juicio por la muerte de George Floyd ha estado centrada en el testimonio de su exnovia, Courtney Ross. La expareja de Floyd ha confesado que ambos sufrieron "de adicción a los opiáceos" a preguntas de la Fiscalía en el proceso que se desarrolla en Minéapolis.

El momento más emotivo se ha producido cuando Ross ha recordado cómo conoció al difunto, que rezó con ella en su primer día juntos. "Es una de mis historias favoritas", ha dicho entre lágrimas.

El juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado del asesinato de George Floyd que desencadenó una oleada de protestas contra el racismo por todo el mundo bajo el lema 'I can't breathe' (No puedo respirar), busca aclarar las circunstancias de la muerte del afroamericano.

El relato de la adicción a las drogas de George Floyd

Courtney Ross ha admitido que la experiencia de los dos con las drogas es "la clásica historia de muchas personas adictas a los opiáceos. Ambos sufríamos de dolor crónico, el mío en el cuello y el suyo en la espalda. Teníamos recetas, pero cuando se nos acabaron nos volvimos adictos e intentamos acabar con esa adicción muchas veces", ha señalado.

Ross ha revelado que George Floyd fue hospitalizado por sobredosis meses antes. "Lo llevaba al trabajo, pero no se sentía bien, le dolía el estómago, esdtaba encogido por el dolor, no se sentía bien y me dijo que necesitaba ir a un hospital", ha relatado la novia, para confirmar que se trataba de una sobredosis.

Precisamente, la estrategia de la defensa de Chauvin se basa en probar que George Floyd iba drogado el día en que murió y que fallecío por problemas de salud previos y por el consumo de drogas.

George Floyd murió en mayo de 2020 cuando cuatro agentes intentaron detenrlo por utilizar un billete falso para pagar en una tienda. Durante su detención, Chauvin lo inmovilizó en el suelo mientras presionaba con la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

Un paramédico que trató a Floyd señala a los policías

Este jueves también ha declarado Seth Bravinder, uno de los paramédicos de la ambulancia que atendió a Floyd el día de su muerte. Según ha relatado, tanto él como su compañero tuvieron que pedir a los agentes que se movieran. "Todavía estaban encima de él", ha dicho al jurado.

Según ha explicado, su primer pensamiento fue que se había producido algún tipo de enfrentamiento, pero rápidamente se dio cuenta de que Floyd estaba verdaderamente afectado.

La familia de Floyd denuncia la estrategia de la defensa de Chauvin

Entretanto, la familia del afroamericano ha emitido un comunicado contra la estrategia de la defensa. "Esperamos que la defensa traiga el carácter de George y su lucha contra las adicciones al juicio, porque esta es una táctica cuando los hechos no están de tu lado", han señalado los abogados al leerlo.

Además, Courtney Ross también ha revelado que George Floyd dio positivo en coronavirus a finales de marzo pasado y que tuvo que hacer cuarentena junto a sus compañeros de piso.