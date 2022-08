Un niño es detenido por, presuntamente, matar a una madre y a sus dos hijos con un arma de fuego

Tragedia en New Hampshire. Una madre y sus dos hijos fueron asesinados, la pasada semana, por un arma de fuego. Por ahora, el principal acusado es un niño, tal y como ha informado, el pasado jueves, el Departamento de Justicia del Estado. Por ahora, se desconoce su edad y los motivos por los cuales llevó a cabo este asesinato.

El menor será juzgado por tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de falsificación de pruebas físicas, tal y como han trasladado los detectives.

Las víctimas murieron de una bala

El chaval habría matado, con un arma de fuego, a Kassandra Sweeney, de 25 años, además de a sus dos hijos, Benjamin Sweeney, de cuatro años; y Mason Sweeney, de apenas un año. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Northfield, el pasado lunes 3 de agosto.

Los tres asesinados fueron hallados, sin vida, en el interior de una vivienda el mismo día, en torno a las 11:30 horas de la mañana, según la información proporcionada por las autoridades.

La doctora Jennie V. Duval, quien se encargó de realizar el análisis médico de las tres víctimas, ratificó que tanto la madre como los dos pequeños fallecieron por los daños provocados de una sola bala.

Se desconoce la identidad del acusado

Por ahora, no ha trascendido ningún tipo de información en torno al niño acusado. No se conoce ni su edad, ni su identidad. De la misma manera, no se saben las razones que le llevaron a cometer este crimen.

Los agentes encargados de investigar el suceso llevan trabajando desde el mismo día en que la mujer y los bebés fueran encontrados. Sin embargo, han decidido no proporcionar ninguna información al respecto ni los indicios que han conducido hasta la detención del niño.