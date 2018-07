Nepal anula la ley que prohibía a personas ciegas y con amputaciones dobles a escalar el Everest

El Tribunal Supremo de Nepal ha anulado una ley que prohibía a las personas ciegas y a las que han sufrido amputaciones dobles escalar el Everest, una normativa que había sido calificada de discriminatoria para los discapacitados. La máxima autoridad judicial rechazó la enmienda a la Regulación de Expediciones de Montañismo introducida por el Gobierno el año pasado, afirmó el denunciante Madhav Prasad Chamlagain, quien representa a los discapacitados miembros de la Federación de Periodistas Nepalíes.

"El Tribunal Supremo ha fallado a favor de las personas con discapacidades. No es solo una victoria personal, el veredicto es para todos los discapacitados", celebró Chamlagain, que tiene un problema de movilidad en su pierna derecha. "Hay muchas pruebas de nuestras capacidades, podemos hacer todo lo que una persona normal puede hacer y no hay pruebas de que no podamos escalar el Everest. Nuestros derechos están garantizados por la Constitución, pero aun así la sociedad continúa limitando nuestras capacidades arbitrariamente", dijo.

El pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Katmandú decidió prohibir a los dobles amputados y a los invidentes escalar el Everest, con el argumento de que había que reducir los accidentes y muertes, con una enmienda a la ley que regula el montañismo en el país. La regulación entró en vigor en enero, pero Chamlagain presentó un recurso ante el Supremo y consiguió que un tribunal suspendiese de forma temporal la medida.

En mayo, antes de que la máxima instancia judicial se pronunciase de manera definitiva, un escalador chino de 70 años que perdió ambas piernas a causa de un linfoma en 1996, Xia Boyu, logró coronar el Everest tras obtener el permiso de escalada. Boyu se convirtió en el primer doble amputado de los miembros inferiores que consiguió hacerlo desde el lado nepalí, aunque en 2006 el neozelandés Mark Inglis logró coronar el monte más alto del mundo, con 8.848 metros, por el lado chino.

El estadounidense Erik Weihenmayer fue la primera persona ciega que escaló esta montaña en mayo de 2001, mientras que en mayo de 2013 Sudarshan Gautam se convirtió en el primer amputado doble de brazos que llegó a la cima.