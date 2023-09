La NASA confirma una "amenaza evidente" por ovnis que "no saben lo que son"

No hay nada claro. Tras numerosas especulaciones y el impacto mediático de las declaraciones de exmiembros militares sobre de ovnis, la NASA ha presentado su informe. Aclaran que no han encontrado evidencias de que estos objetos voladores no identificados sean extraterrestres, pero inciden en que no saben lo que son. Así lo ha remarcado Bill Nelson, administrador de la Agencia Espacial Estadounidense. "La amenaza para el espacio aéreo es evidente", revela la agencia.

Nelson ha presentado las conclusiones del informe que encargó en 2022 a una comisión independiente sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, en inglés). La exposición ha tenido lugar en Washington. "El informe independiente de la NASA no ha encontrado ninguna evidencia de UAP o vida extraterrestre, pero no sabemos lo que es un UAP, seguiremos buscando. Seguiremos analizando y usando maquinas para analizar anomalías en el cielo. La NASA lo hará con transparencia. Vamos a compartir más información sobre esta misión", ha manifestado el administrador de la agencia.

La NASA detalla que "si calculamos en billones de estrellas, en billones de galaxias, que hay réplicas de lo que acabo de decir, la respuesta es que la vida, al menos, tiene un trillón de probabilidades. Hay que entender que estamos en un mundo en constante descubrimiento; la NASA ha llegado por primera vez a conclusiones prácticas para examinar seriamente los UAP".

Un departamento especializado para estudiar estos fenómenos

Las conclusiones del informe han obligado a la NASA a anunciar la creación de un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados. Este equipo intentará encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente.

"Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad", ha afirmado Bill Nelson. El equipo contará con total de 16 expertos de diferentes áreas relacionadas con la investigación de ovnis. Detallarán a la NASA información sobre los datos recogidos.