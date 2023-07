Exmilitares de EEUU alegan que el encuentro con OVNIS es una amenaza: "La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior"

Las declaraciones del exfuncionario de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de EEUU, David Grusch, sobre OVNIS y restos biológicos "no humanos" están dando la vuelta al mundo. Así lo declaró bajo juramento en el Congreso. El Pentágono tuvo que salir rápido a desmentir estas declaraciones. El Departamento de Defensa se ha desmarcado, pero hasta tres testigos insisten en declaración jurada que no se trata de avistamientos aislados, sino de encuentros rutinarios que además suponen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Uno de los testigos insiste en que apenas el 5% de esos encuentros son enunciados por compañeros y militares en activo por miedo a represalias. También asevera que es el propio Pentágono el que opera en secreto. Asimismo, el exteniente de la marina estadounidense Ryan Graves alega que "nuestro Gobierno (EEUU) sabe más sobre los OVNIS de lo que dice".

Los exmilitares aseguran que los OVNIS son una amenaza potencial para la seguridad nacional. David Fravor, comandante retirado de la marina de EEUU, destacó que "la tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a cualquier cosa que tuviéramos". Mientras, la portavoz del Pentágono Sue Gough desmiente categóricamente todas estas afirmaciones.

El Pentágono lo niega todo

"No existe ni ha existido ningún programa relacionado con la posesión de materiales extraterrestres", exclama Gough. El Departamento de Defensa aseguraba a The Associated Press' que los investigadores federales no han descubierto "ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".